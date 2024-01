Bertín Osborne no tendrá que hacerse las pruebas de paternidad: la decisión de Gabriela Guillén

Bertín Osborne se ha visto obligado a suspender el concierto que tenía previsto haber ofrecido ayer en Alicante. La Covid le ha impedido cumplir con sus compromisos profesionales en la misma semana en la que, desde el kiosko, ha alimentado la polémica sobre su relación con Gabriela Guillén con una entrevista en exclusiva concedida a la revista ¡Hola!.

Durante su charla con el periodista Luis Nemolato, el cantante asegura que, en caso de que se confirmara que el bebé de su ex fue engendrado por él, no ejercerá de padre. No hará falta que lo confirme con las pruebas de paternidad que él mismo anuncia que quiere hacerse.

Según ha podido saber 20minutos, la intención de Gabriela pasa ahora por registrar civilmente a su hijo con sus dos apellidos. Tras la contundencia de Bertín, no quiere que el bebé tenga ningún tipo de vinculación con el cantante al que, según estas mismas fuentes, no le va a reclamar ningún tipo de pensión o manutención.

Con esta decisión, Gabriela evitará que el cantante se tenga que someter al cotejo de ADN. Un proceso que, en petit comité, la esteticista tacha de "humillación y falta de respeto", pues está totalmente convencida de que el artista es el padre biológico del recién nacido.

Gabriela no puede ocultar su indignación y enfado. No solo con Bertín, sino con el núcleo duro del artista que, según su propia versión, no se ha interesado por ella durante la gestación ni tras el parto: "Tan solo hay una persona con cierta relación con él que le ha pegado un par de telefonazos durante todo este tiempo", dice a 20minutos alguien cercano a Gaby.