Una nutricionista zanja el mito: ventajas y desventajas de cenar solamente un yogur

La dieta mediterránea seguida en España ha sufrido cambios en los últimos 40 años. Y, es que, el mundo de la alimentación puede ser muy extenso. Por ello, algunos nutricionistas advierten que cada persona debería tener una personalización en su dieta. En términos de salud, lo que comemos es lo que nos ayuda a prevenir enfermedades y fortalecer nuestro sistema inmunitario. No obstante, un alimento puede sentar pero o mejor a diferentes personas. ¿Es esto lo que ocurre con el yogur?

El yogur es un alimento que casi siempre puedes encontrar en cualquier frigorífico. Suele ser habitual en postres, pero puede tener otros usos culinarios gracias a algunas de sus propiedades. Como nutriente es un lácteo con grasa saludable, proteínas y rico en probióticos. No obstante, todos estos valores nutricionales pueden perderse dependiendo de su elaboración procesada. Edulcorados, de sabores, con frutas añadidas, con cereales, puedes encontrar diferentes variedades y no todas serán buenas para tu salud.

Ventajas y desventajas de consumir yogur

Dentro de las dietas equilibradas siempre entra como opción el yogur. Es un lácteo que gracias a sus probióticos pueden fortalecer nuestro sistema inmunitario. Cuanto mejor esté nuestra microbiota intestinal, mejor nos defenderá de patógenos y bacterias. Además, el aporte de proteínas y grasas saludables (menos que la de la leche entera) hace que sea un alimento ideal para nuestra salud. Evidentemente, el yogur tiene muchas ventajas en nuestra dieta y es ideal para adelgazar, así los corrobora la nutricionista Paloma Quintana.

No obstante, el yogur tiene que presentar unas condiciones exactas para que nos ayude a quemar grasas sin perjudicar a nuestra salud. Para que este lácteo sea de buena calidad siempre tiene que ser natural y para adelgazar, mejor desnatado. La desventaja se encuentra en que la comida procesada se cuela cada vez más en nuestras cocinas. Quintana ve al yogur como bueno aliado, pero también explica que es difícil encontrar uno de buena calidad.

De normal, los yogures que encontramos en el supermercado suelen ser de sabores, con frutas añadidas e incluso con cereales, y todos ellos con niveles de azúcar no recomendados. Los yogures edulcorados no previenen los picos de azúcar y, por tanto, no son saludables. Además, la nutricionista insta a que acostumbremos a nuestro paladar al yogur natural y que lo más recomendado es que utilicemos nuestra fruta para combinarlos con otro alimento no procesado.

¿Puedo cenar solo un yogur?

Algunos expertos en nutrición ha utilizado el término de 'lactocenas' para definir a esa parte de la comida sustentada solo por el consumo de lácteos. Hay algunas personas que nada más llega la noche, solo consumen o bien un yogur, un vaso de leche o algo de queso. Al ser un alimento con proteína y con grasa que sacia lo ven ideal para perder peso. La nutricionista Paloma Quintana no lo ve una mala opción siempre que se cumplan una serie de parámetros.

Si en tu desayuno, comida y merienda has hecho una ingesta alta de nutrientes, como puede ser jamón, aguacate, huevos, pescado, verduras y frutos secos, un yogur en la cena podría ser una opción. No obstante, lo que recomienda la nutricionista es que en cada comida haya un equilibrio. Si tu comida no está fundamentada en las proteínas, el organismo no tendrá la suficiente energía. Si el objetivo es adelgazar, pero la energía de tu cuerpo está en los mínimos, no estás quemando grasas de forma saludable.

Por ello, la nutricionista solo recomienda hacer una cena a base de yogur u otros lácteos si en el día has consumido un gran aporte de proteínas equilibradamente entre las comidas más importantes del día. Aun así, como experta en nutrición destaca la importancia de acudir a profesionales en la materia para definir cuál es la mejor dieta que cumpla tu objetivo y no dejarse llevar por las dietas restrictivas.

Los lácteos contienen un tipo de proteína alérgena, más allá de la intolerancia que puede producir la lactosa. Por ello, Paloma Quintana defiende la personalización en la alimentación según la salud de cada persona. Tener especial conocimiento de lo que consumimos es la mayor ventaja para perder peso y mantenerse saludable.

