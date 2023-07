¿Es más sano un yogur desnatado o uno entero? La realidad detrás de los productos bajos en grasa

Con respecto a los productos lácteos, el yogur, el queso y el helado se posicionan como los más consumidos en España. De ellos, el yogur concretamente es conocido por sus efectos beneficiosos para la flora intestinal y como un potenciador del sistema inmune, donde destaca la mayor ingesta de aquellos que han sido catalogados como 'desnatados'-

Propiedades nutricionales del yogur

Para entender por qué el yogur es tan demandado en nuestra dieta hay que saber que proviene de la leche, está disponible todo el año, tiene gran palatabilidad, sacia el apetito y sirve de acompañamiento con cereales y frutas .El consumo de un yogur aporta el 18% y 30% respectivamente de las ingestas recomendadas de calcio y fósforo para la población.

El yogur por ración de 125 gramos tiene unas 71 kilocalorías, mientras que el desnatado contiene aproximadamente 45 kilocalorías. Esta diferencia se debe a que la composición nutricional del yogur es muy similar a la de la leche de la cual procede, pero ¿las calorías influyen en lo saludable o no que este alimento puede ser para nuestra salud?

Productos cero grasa, cero azúcar

Consumimos alimentación light o zero porque nuestra cultura está cambiando para mejorar los hábitos y convertirlos más saludables, ya que tendemos al sedentarismo por la sociedad en la que vivimos.

Por ello, se ha puesto de moda los artículos que contienen menos grasa o azúcares, pues pensamos que son más saludables o que favorecen la pérdida de peso. La realidad, según los expertos, es un poco distinta.

El yogur desnatado es un alimento rico en nutrientes y con menos calorías. Pixabay/Imoflow

El consumo español de los derivados lácteos cayó un 6,4% el año 2022, ya que disminuyó la intensidad de compra. Sin embargo, el yogur desnatado es el que más se vende frente al natural o de sabores.

Sin embargo, la nutricionista Laura Isabel Arranz explicó para La Sexta que hay muy poca diferencia con base en las grasas entre los yogures enteros o desnatados. Donde sí se puede encontrar mayor satisfacción y saciedad es con el yogur entero. Aunque es conveniente ingerir el yogur que más nos guste por su sabor y textura.

Por último, aclara que el yogur debe ser natural: entero o desnatado, es decir, dejando a un lado los que llevan aditivos y edulcorantes. Además, si se quiere perder peso, el yogur griego habría que tomarlo con menos frecuencia. Según Arranz, porque aunque los edulcorantes pueden no tener calorías, "nos hacen igualmente más propensos a engordar, puesto que la señal dulce que llega al cerebro cuando los tomamos hace que nuestro metabolismo se vuelva más ahorrador. El cuerpo se piensa que llega azúcar en abundancia y se prepara para ser más eficaz, almacenando la energía de lo que comemos en forma de grasa corporal".

¿Cuáles son los lácteos enteros?

Queda demostrado que es pequeña la diferencia entre grasas de los productos enteros y desnatados. También se debe tener en cuenta que los derivados lácteos que no han sido desnatados aumentan la absorción de vitaminas liposolubles. Aunque en los lácteos desnatados se vuelvan añadir nuevamente estas vitaminas, al no contener esta fracción grasa, no se pueden absorber de igual forma que en los lácteos enteros.

Las vitaminas liposolubles, como su nombre indica, se disuelven en un medio graso, por lo tanto, se asimilarán mucho mejor en los lácteos enteros o semidesnatados. Por último, los productos enteros contienen menor cantidad de azúcar y otros añadidos, mientras que los productos light o desnatados suelen contener más azúcares y derivados.

