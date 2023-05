¿Cuál es el edulcorante más sano? Esta es la opinión de la OMS acerca de la polémica

En la actualidad, el uso de edulcorantes es muy habitual en nuestra alimentación. Se consume como sustitutivo del azúcar y como alternativa para una dieta más sana, pero ¿realmente los edulcorantes son saludables?

"Lo mejor para la salud sería que nuestro paladar se fuera haciendo a consumir alimentos menos dulces, pero esta es una tarea educativa a largo plazo. Mientras tanto, es fundamental aprender a manejar los endulzantes que tenemos a nuestro alcance y elegir con criterio cuáles utilizar: muchos son aditivos y hay que tener cuidado con el 'efecto suma'", sostiene la OCU.

La sacarina, primer edulcorante sintético, fue descubierta en 1879. Después, han ido surgiendo nuevos productos para endulzar. El efecto suma está relacionada directamente con el índice de Ingesta Diaria Admisible (IDA) de este tipo de endulzantes, y supone la acumulación añadida de otros productos que ya la contienen. Sería como pedir una hamburguesa triple con bacon y queso y contrarrestar con una Coca-Cola light.

Cuidado con los edulcorantes

Si echamos edulcorante al café —por no usar azúcar—, pero tomamos refrescos, galletas, mermelada y otros productos edulcorados, el consumo de este ingrediente es abusivo, y no estamos consiguiendo nada, además no es saludable. Y es que "el problema real no es el consumo de azúcar, sino su abuso", sostiene la OMS.

Productos saludables y productos 'light'

Conviene, además, diferenciar entre productos saludables y los productos bajos en azúcar, porque no son lo mismo, ya que en los productos 'light' —normalmente— el azúcar se sustituye por edulcorantes, pero la cantidad de grasa se mantiene.

¿Qué tipo de edulcorante es el más sano?



Los productos endulzantes se dividen en tres grandes grupos principales, según la OMS: azúcares naturales, polialcoholes y edulcorantes intensivos.

En el caso de los azúcares naturales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no pasar de los 50 g al día e, idealmente, los 25 g/día. La sacarosa es el azúcar común, pero no es el único azúcar presente en los alimentos. También entra en huego la la fructosa, lactosa, maltodextrina (en las bebidas deportivas), y también la miel o melazas, jarabes de maíz, agave o arce.

Stevia edulcorante natural proyecto diputación crear empleo cultivar EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Los polialcoholes, de origen natural, están presentes en diferentes vegetales y frutas como las manzanas o peras. Su aporte calórico es escaso. En este grupo están el sorbitol, manitol, isomaltitol, maltitol, lactitol, xilitol y eritritol. Los polialcoholes son aditivos y su ingesta puede provocar gases, diarreas y dolores abdominales, además, tienen efecto laxante en dosis elevadas.

Los edulcorantes intensivos como el aspartamo, ciclamatos, sacarina, acesulfamo K, sucralosa, taumatina, neohesperidina y estevia, son capaces de endulzar entre 50 y 2.500 veces más que el azúcar. Casi no aportan calorías, pero, al igual que los polialcoholes, son aditivos.

Los edulcorantes que no aconseja tomar la OMS

A las dosis establecidas, la mayoría de las personas no tendría problemas. Sin embargo, hay colectivos de riesgo, como por ejemplo: personas que padecen alergias, asma, urticaria o son intolerantes al ácido acetilsalicílico: son más susceptibles de padecer falsas alergias a determinados aditivos, niños menores de 3 años, mujeres embarazadas, personas mayores, personas enfermas —cuyo sistema inmunitario es deficiente— o personas con una dieta a base de comidas preparadas, ya que las comidas elaboradas contienen muchos aditivos.

El aspartamo y la sacarina son dos de los edulcorantes artificiales más usados. ARCHIVO

La OMS pone el foco en la estevia: "Su poder edulcorante proviene de unas sustancias denominadas 'glucósidos de esteviol', muy resistentes al calor, de alta solubilidad y que no aportan calorías. Pueden tomarla sin problemas las personas que no pueden consumir aspartame, uno de los edulcorantes comercialmente más extendidos. Ahora bien, a pesar de su origen natural, no hay que olvidar que se trata de un aditivo (E960) y, como tal, tiene establecida una Ingesta Diaria Admisible (IDA: 4 mg por kg de peso corporal y día), que conviene no superar ni en adultos ni niños".

Así que, la recomendación es que la sacarina, estevia, azucarillo u otras opciones son válidas, con un consumo moderado, y ninguna más perjudicial que la otra, aunque no hay tampoco ninguna particularmente sana, que se diferencia a gran escala del resto. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La diferencia, está en el consumidor, en el estado de salud del mismo y el uso que se haga del edulcorante.

¿Cuál es el mejor edulcorante para diabéticos?

Según el estudio publicado por la Organicación Mundial de la Salud un mal uso de los edulcorantes puede provocar daños en el hígado. Además, desaconseja el uso de este tipo de edulcorantes cuando se quiere controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Según un estudio publicado por la OMS: “La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados”.

La Asociación Internacional de Edulcorantes se mostró "decepcionada" por el comunicado de la OMS por no tener en cuenta que estos edulcorantes siguen representando una alternativa para personas con diabetes, puesto que su consumo no afecta a los niveles de azúcar en sangre y para el cuidado dental, ya que no producen caries; pero la OMS se mantiene.

Hábitos saludables

En cualquier caso, los expertos recomiendan una serie de hábitos saludables para llevar una vida equilibrada, evitar una enfermedad y mejorar la calidad de vida y, en definitiva, vivir mejor: hacer ejercicio en forma regular y controlar el peso, no fumar, no abusar del alcohol, consumir una dieta saludable y equilibrada, cuidar los dientes, controlar la hipertensión arterial y estar al tanto de las buenas prácticas prácticas de seguridad.

Referencias

Magali Rios-Leyvraz and Jason Montez. Nutrición y Seguridad Alimentaria. Health effects of the use of non-sugar sweeteners A systematic review and meta-analysis. Organización Mundial de la Salud. ISBN:978-92-4-004642-9

