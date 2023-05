Las mujeres tienen el doble de riesgo que los hombres de fallecer tras un ataque cardíaco, según un estudio

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Cerca de 17,9 millones de personas perdieron la vida por este motivo en 2019, lo que supone un 32% de todas las muertes en el mundo. Cerca del 85% de estas muertes se debieron a ataques cardíacos e ictus.

Y esta mortalidad no se reparte por igual. las mujeres podrían tener peor pronóstico que los hombres debido a varios factores, como una mayor edad en el momento del episodio, un numero aumentado de otras condiciones y un menor uso de stents para abrir las arterias bloqueadas.

Una mayor edad en el momento del ingreso

Estas son las conclusiones de un estudio recientemente presentado en el Congreso 2023 de Fallo cardíaco, organizado por la Sociedad Europea de cardiología y reportado por el portal especializado Medical News Today. Concretamente, los autores han identificado que las mujeres tienen entre dos y tres veces más probabilidades que los hombres de tener desenlaces adversos en el largo plazo, como la muerte.

El hallazgo parte del análisis de los datos de 884 pacientes con una edad media de 62 años ingresados en hospitales entre 2010 y 2015 por ataques cardíacos y tratados con stent en las 48 horas siguientes a la aparición de la sintomatología.

Cabe destacar que, mientras que la edad media de las mujeres en el momento de la admisión hospitalaria era de 67 años, la edad media de los hombres era de 60. Igualmente, las pacientes tenían mayor probabilidad de padecer condiciones como hipertensión, diabetes o antecedentes de ictus. Eso sí, los hombres tenían más probabilidades de ser fumadores y padecer enfermedad de la arteria coronaria.

Diferencias en la atención recibida

Otra diferencia destacada en el trabajo es que las mujeres menores de 55 años de edad tendían a tener que esperar una media de 95 minutos en el hospital para el comienzo del tratamiento, mientras que en los varones ese tiempo se reducía a una media de 80 minutos.

Tras el análisis de los datos, los investigadores encontraron que el 11,8% de las mujeres habían muerto 30 días tras el tratamiento, en comparación con tan sólo un 4,5% de los hombres. Si ampliamos el plazo a cinco años, el porcentaje de mujeres fallecidas era de un 32,1% mientras que el de los hombres era del 16,9%. En ese período de tiempo, un 34,2% de las pacientes había sufrido otro episodio adverso cardíaco mayor, frente a un 19,8% de los varones.

Los resultados eran consistentes tras ajustar otras condiciones que podían influenciar los resultados, incluyendo enfermedad renal crónica, hipertensión o colesterol elevado.

Tratamientos sintomáticos

Teniendo en cuenta toda esta información, los autores creen que hay una serie de factores (como la tendencia mayor en las mujeres a desarrollar enfermedad microvascular, cuyo tratamiento es más difícil, o a mostrar síntomas atípicos) de naturaleza fundamentalmente biológica que explicarían en parte estas diferencias.

A pesar de ello, también subrayan que es posible que los reportes de síntomas de las mujeres se tomen menos en serio que los de los varones. Por ello, creen que es necesario investigar más a fondo estas dolencias, que a menudo son tratadas con otras estrategias que afrontan los síntomas sin solucionar la condición subyacente.

