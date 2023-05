¿Avisan los ictus? Estos son algunos de los síntomas que deben ser motivo de alarma

A menudo, los ictus parecen ocurrir sin aviso previo; los primeros signos que observamos indican que se está dando en ese momento. Sin embargo, en algunos casos, parece que podría haber algunas señales de alarma antes de que se produzcan.

¿Qué es un ictus?

Un ictus, o más correctamente accidente cerebrovascular, es lo que sucede cuando el flujo sanguíneo en una parte del cerebro se bloquea o se interrumpe. Cuando esto ocurre, las neuronas de esa parte del cerebro no reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan para sobrevivir.

Se trata de una emergencia médica que, como es lógico, necesita tratamiento inmediato. Por ello, reconocer los síntomas de un ictus, o las potenciales señales de advertencia, puede ser la clave para recibir atención médica lo más rápido posible.

Estas son algunos de los posibles heraldos de un ictus, recopilados por el portal de noticias sobre salud Healthline.

Un dolor de cabeza severo

Como decíamos, a menudo las primeras señales del ictus son las que se dan cuando ya se ha producido. No obstante, en algunos casos cierto tipo de dolor de cabeza puede servir como advertencia previa.

Un estudio realizado en 2020, publicado en el medio especializado The Journal of Headache and Pain y citado por Healthline encontró, en una muestra de 550 adultos que en un 15% de los casos aparecía una 'cefalea centinela' (esto es, una cefalea que precede a un evento patológico) en la semana previa al accidente cerebrovascular. Los autores resaltan que estas cefaleas eran severas en su naturaleza o 'distintas' de dolores de cabeza previos.

Otra característica notable es que a menudo estas 'cefaleas centinelas' a menudo duraban hasta que los síntomas del ictus se producían. También se encontró que los participantes que mostraban este síntoma antes de un ictus tenían más probabilidades de haber sufrido fibrilación atrial (un tipo característico de arritmia cardíaca).

Las 'cefaleas centinelas' también se consideran un posible signo de una inminente fractura de un aneurisma, por lo que es importante tomarse en serio cualquier tipo de dolor de cabeza severo o anormal, ya que podría ser un predictor de problemas de salud más graves.

Un ataque isquémico transitorio (AIT)

El otro posible aviso de un ictus futuro es el AIT, a menudo llamado 'miniictus'. Se produce cuando, como en un ictus, el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe de manera transitoria, pero sólo durante un período de tiempo lo suficientemente corto como para no provocar daños permanentes.

Así, aunque los síntomas de un AIT se asemejan a los del ictus (discurso alterado, incapacidad de hablar, conducta anormal, pérdida de movilidad en parte de la cara o el cuerpo, pérdida de coordinación, cefalea severa...) suelen desaparecer en el espacio de una hora. En algunos casos excepcionales, algunos de los síntomas podrían persistir hasta 24 horas.

El gran error, en estos casos, es dejarse llevar por la desaparición de los síntomas y no buscar atención médica urgente, ya que la aparición de estos episodios indica una muy alta probabilidad de que se produzca un ictus más adelante. De hecho, se estima que cerca de un tercio de las personas que sufren un AIT sufrirá un ictus en el futuro.

De hecho, un estudio recientemente publicado en JAMA Network Open confirmó, explica Healthline, que aunque efectivamente un AIT se considera un precursor de un ictus, el número de personas que sufre un ictus en los 90 días siguientes a un AIT se ha venido reduciendo en los últimos años. Esto, opinan estos autores, es indicativo de que las medidas preventivas que se toman después de un AIT son efectivas a la hora de reducir la probabilidad de un ictus posterior.

Referencias

Rosalie Rung. Are There Warning Signs Before a Stroke?. Healthline (2023). Consultar online en https://www.healthline.com/health/stroke/are-there-warning-signs-days-before-a-stroke el 23/05/2023.

Lebedeva, E.R., Ushenin, A.V., Gurary, N.M. et al. Sentinel headache as a warning symptom of ischemic stroke. J Headache Pain (2020). https://doi.org/10.1186/s10194-020-01140-3

Lioutas V, Ivan CS, Himali JJ, et al. Incidence of Transient Ischemic Attack and Association With Long-term Risk of Stroke. JAMA (2021). DOI:10.1001/jama.2020.25071