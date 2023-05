Ocho alternativas saludables al café... y por qué probarlas

La evidencia científica de la que disponemos indica que el café es una bebida muy saludable, pero existen varias razones por las que ciertas personas podrían preferir evitar su consumo. Por un lado, su contenido en cafeína es muy alto (unos 95mg por ración), lo que en ocasiones puede causar nerviosismo y otros síntomas. Por otro, resulta ligeramente irritante para el estómago y puede a veces causar malestar gastrointestinal.

Afortunadamente, existen varias alternativas también saludables para obtener ese empujón de energía por las mañanas que proporciona el café. Estas son algunas de ellas, recogidas por el portal de noticias sobre salud Healthline.

1. Café de achicoria

La raíz de la achicoria, como las bayas de café, puede tostarse e infusionarse para lograr una bebida de características organolépticas similares, pero sin cafeína y estimulante de la digestión.

2. Té matcha

El té matcha es una variedad de té en la que las hojas se procesan y se muelen en un fino polvo. De esta manera, se consumen enteras, con lo que constituye una fuente mucho más concentrada de antioxidantes que el té infusionado tradicional.

3. Leche dorada

La leche dorada es una preparación caliente a base de (obviamente) leche y diversas especias como jengibre, cúrcuma y pimienta negra, en ocasiones endulzada con miel y vainilla.

Estas especias le confieren una serie de propiedades especiales. Por ejemplo, la curcumina presente en la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias, y la pimienta negra incrementa la absorción de la grasa.

4. Agua de limón

Quizás una de las opciones más simples sería sustituir el café por un vaso de agua con limón. Se trata de una alternativa sin calorías ni cafeína, pero que por el contrario asegura un buen aporte de vitamina C.

5. Yerba mate

Si por el contrario deseamos cambiar el café por otra bebida sin renunciar a la estimulación de la cafeína, la yerba mate es nuestra alternativa. Consiste en una infusión hecha a partir de una planta nativa de Sudamérica, y su consumo está muy extendido en varios países de la región como Argentina.

6. Té chai

El té chai combina el té negro, con un contenido menor de cafeína que el propio café, con diversas especias que le dan un sabor característico. Es rico en compuestos antioxidantes, y las investigaciones lo han asociado a un menor riesgo de padecer numerosas enfermedades.

7. Rooibos

El 'té sudafricano' o rooibos es otra infusión sin cafeína y rica en antioxidantes. Al contrario que el café (y que muchas clases de té) es bajo en taninos, con lo que no causa un problema común de estas bebidas como son las interferencias con la absorción de hierro.

8. Kombucha

En los años recientes se ha venido popularizando la kombucha, una bebida procedente de Asia y resultado de la fermentación del té. El resultado es un producto probiótico rico en antioxidantes y otras sustancias beneficiosas, como el ácido acético. Algunos estudios sugieren que puede ayudar a impulsar el sistema inmune y a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

