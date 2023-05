Estas son las dos frutas que ayudan a expulsar las piedras en los riñones de manera natural

Los cólicos nefríticos son una de las afecciones más duras a las que una persona se puede enfrentar. El grado de dolor, a menudo, es comparado con el de un parto sin epidural y razón no le faltan a aquellos que, en alguna ocasión, han padecido de piedras en el riñón. La clave está en expulsarlas mediante la orina y, para ello, es necesario beber mucha más agua de la habitual, aunque también, ayudarse de ciertos alimentos.

"Los cálculos renales (también llamados nefrolitiasis o urolitiasis) son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. La dieta, el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales", explican los especialistas de Mayo Clinic.

¿Cuáles son las causas de las piedras en el riñón?

La aparición de piedras en el riñón no suele tener una causa concreta definida, pero existen determinados factores que pueden ocasionarlas:

Antecedentes familiares o personales.

Deshidratación . No ingerir suficiente líquido diario aumenta la posibilidad de que se formen piedras en el riñón. Asimismo, aquellas personas que residen en climas cálidos también corren más riesgo.

. No ingerir suficiente líquido diario aumenta la posibilidad de que se formen piedras en el riñón. Asimismo, aquellas personas que residen en climas cálidos también corren más riesgo. La dieta. El consumo de productos con una elevada concentración de sodio o azúcar puede incrementar el riesgo.

El consumo de productos con una elevada concentración de sodio o azúcar puede incrementar el riesgo. Obesidad .

. Patologías digestivas : la enfermedad intestinal inflamatoria o la diarrea crónica pueden causar cambios en el proceso digestivo que afectan a la absorción de calcio y agua, lo cual aumenta las cantidades de sustancias que forman cálculos en la orina.

: la enfermedad intestinal inflamatoria o la diarrea crónica pueden causar cambios en el proceso digestivo que afectan a la absorción de calcio y agua, lo cual aumenta las cantidades de sustancias que forman cálculos en la orina. Las infecciones recurrentes de las vías urinarias también pueden aumentar el riesgo de tener cálculos renales.

recurrentes de las vías urinarias también pueden aumentar el riesgo de tener cálculos renales. Ciertos suplementos y medicamentos, como la vitamina C, los suplementos alimentarios, los laxantes (cuando se usan en exceso), los antiácidos a base de calcio y ciertos medicamentos utilizados para tratar las migrañas o la depresión.

¿Qué hacer para eliminar las piedras de los riñones?



Teniendo en cuenta las causas, el tratamiento para las piedras en los riñones pasa por evitar que aparezcan, llevando a cabo una dieta equilibrada, la práctica continuada de ejercicio, etc. No obstante, en los casos más graves y extremos, existen tratamientos médicos como el catéter doble J, la litotricia o, incluso, la intervención quirúrgica.

¿Qué no se debe comer cuando se tiene piedras en los riñones?



La alimentación es clave cuando se trata de expulsar piedras de los riñones. Así, tomar suficiente líquido, sobre todo agua, es lo más importante que se debe hacer para conseguirlo. Además, hay una serie de alimentos que conviene evitar: la sal, las proteínas que sean de origen animal como la carne -mejor de pollo, conejo o pavo- los lácteos, los huevos, el pescado y el marisco. En el caso de padecer piedras en el riñón de fosfato u oxalato de calcio, las más comunes, es importante reducir al máximo el aporte de este nutriente a través de los alimentos que los contienen: las espinacas, la remolacha, las acelgas, el cacao en polvo, el pimiento, el germen de trigo, los frutos secos, el perejil, las uvas...

Las dos frutas que ayudan a expulsar las piedras

Así, existen dos alimentos que sí favorecen la expulsión de las piedras y ambos, precisamente, son frutas: la granada y el limón.

La granada . El zumo de granada posee mucho potasio, agua y ácido cítrico, por lo que favorece el buen funcionamiento renal y la eliminación de líquidos. Así, se recomienda, tanto para las personas que padecen piedras, como para las que quieren evitarlas.

. El zumo de granada posee mucho potasio, agua y ácido cítrico, por lo que favorece el buen funcionamiento renal y la eliminación de líquidos. Así, se recomienda, tanto para las personas que padecen piedras, como para las que quieren evitarlas. El limón. El limón contiene citrato, que es una sustancia química que evita la formación de piedras de calcio. El citrato también puede romper piedras pequeñas, lo que permite que sean expulsadas más fácilmente. Eso sí, para conseguir expulsarlas se necesita una gran cantidad de limones, pero el zumo de limón es una buena alternativa.

Referencias

Alimentación, dieta y nutrición para las piedras en los riñones - NIDDK. (s. f.). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Recuperado de https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-urologicas/piedras-rinones/alimentos-dietas-nutricion el 12 de mayo de 2023.