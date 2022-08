Los síntomas del infarto que las mujeres tienen más probabilidades de padecer

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo hoy en día la principal causa de muerte en el mundo. Por ello, es muy importante estar atentos a su sintomatología, ya que en muchos casos el diagnóstico a tiempo marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Esto puede ser más complicado de lo que parece, ya que esos síntomas de hecho pueden variar ampliamente en función de cada persona. Concretamente, parece que existen diferencias acusadas entre la sintomatología de los varones y la de las mujeres.

Las características clásicas del ataque cardíaco

Un análisis en torno a esta cuestión llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores y publicado en el medio especializado Journal of Cardiovascular nursing ilustra estas diferencias en el caso específico del ataque cardíaco, popularmente (aunque de manera algo inexacta) conocido como infarto.

Así, según se desprende de este estudio, el síntoma más característico y común de este problema, en todas las personas, es un dolor en el pecho que se irradia hacia otras partes de la anatomía como la mandíbula, los hombros, los brazos o la parte superior de la espalda.

Además de ello, no es raro que aparezcan otros como la disnea (dificultad para respirar), la diaforesis (sudoración excesiva o abundante), la fatiga inusual, las náuseas o el aturdimiento.

En conjunto, se explica, estas son las características del cuadro sintomático que de manera más habitual motiva la hospitalización de los pacientes con ataque cardíaco.

Más síntomas que los hombres

Sin embargo, aquí terminan los puntos en común. Y es que, indican los autores, las mujeres tienden a presentar un set de signos adicionales que se superponen a los ya descritos y que son menos comunes en los varones.

Específicamente, dicen, las mujeres tienen mayores probabilidades de reportar náuseas, dolores en los hombros, dolores en la parte alta de la espalda y en general un mayor número de síntomas que los hombros.

Los síntomas, por otra parte, no son lo único que separa a los pacientes de ambos géneros. De media, las mujeres tienden a sufrir los ataques cardíacos hasta siete años más tarde que los hombres, según un trabajo publicado en el prestigioso medio BMJ.

De hecho, al trazar el perfil del paciente joven que sufre un ataque cardíaco o más el género juega un papel importante. Concretamente, estas personas tienden a ser hombres, fumadores y tener antecedentes familiares de condiciones cardiovasculares prematuras.

