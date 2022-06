Así es como disminuye tu esperanza de vida según el tiempo que pasas sentado

El sedentarismo es uno de los grandes problemas de salud pública de nuestro tiempo; sabemos, por ejemplo, que está íntimamente relacionado con la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte actualmente en el mundo. Sin embargo, la verdadera magnitud de sus efectos sobre la salud de las personas puede ser difícil de cuantificar.

Ahora, un macroestudio llevado a cabo por investigadores adscritos a instituciones sanitarias de todo el mundo sobre una gran cohorte de 100.000 personas, teniendo en cuenta factores como el nivel de ingresos del país de origen ha arrojado luz sobre esta cuestión.

Un riesgo de morir hasta un 20% mayor

Tal y como detallan los autores en un artículo publicado en el medio científico JAMA Network, para evaluar esta cuestión realizaron un seguimiento de los participantes durante diez años, en los que registraron por una parte el tiempo que cada persona pasaba sentada cada día y por otra la evolución médica, con datos como la mortalidad por cualquier causa o la incidencia de eventos cardiovasculares mayores.

Así, hallaron que, como es lógico, las personas que más tiempo pasaban sentadas cada día tendían a provenir de zonas urbanas en países con altos niveles de ingresos, y en la mayoría de casos además solían contar con estudios superiores. Estas personas, además, tenían un riesgo mayor de padecer otras patologías como diabetes, obesidad o depresión.

En cualquier caso, encontraron que las personas que pasaban ocho horas o más sentadas cada día tenían un riesgo un 20% mayor que quienes pasaban cuatro horas o menos de fallecer por cualquier causa en los 10 años de seguimiento. Este riesgo alcanzaba casi el 30% si nos circunscribimos a la mortalidad cardiovascular.

Igualmente, el grupo más sedentario tenía un riesgo aumentado de sufrir eventos cardiovasculares mayores, que llegaba incluso al 49% en el caso específico de la insuficiencia cardíaca.

Un 3% más cada hora

Aún así, este riesgo no es ineludible del todo para las personas que, por trabajo, tengan que pasar ocho horas sentadas todos los días. Y es que el efecto del sedentarismo se veía mitigado en buena medida por la cantidad y la intensidad del ejercicio físico que se practicase en el resto del día.

Tanto es así que, de hecho, el riesgo de fallecer por cualquier causa de estos individuos llegaba a variar entre un 17% y un 50%, en función de si realizaban o no ejercicio vigoroso.

El estudio, en cualquier caso, concluye que existe una relación directa en el sedentarismo y el riesgo de fallecer, y que esa relación es además proporcional (a más tiempo sentado cada día, mayor es el riesgo de fallecer por cualquier motivo en un momento determinado). Además, se acerca a establecer un umbral que defina exactamente qué entendemos por un estilo de vida sedentario.

De esta forma, el riesgo de morir comienza a aumentar a partir de las seis horas sentados cada día, y por cada hora que añadimos a esa cifra se incrementa en nada menos que un 3%.

Referencias

Li S, Lear SA, Rangarajan S, et al. Association of Sitting Time With Mortality and Cardiovascular Events in High-Income, Middle-Income, and Low-Income Countries. JAMA Cardiol. Published online June 15, 2022.