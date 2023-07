Una nutricionista revela cuál es el mejor yogur de todos para mantenernos saciados

Aunque pueda parecer lo contrario, entre la ingente variedad que se nos muestra en el lineal del supermercado, no todos los yogures son saludables. En numerosas ocasiones, bajo el epígrafe 0% materia grasa, desnatado o 'sin azúcares añadidos' se esconden otros ingredientes mucho peores que esos que dicen no contener.

Es importante que aprendamos a leer bien las etiquetas, a no creernos todo lo que nos venden con ayuda de la publicidad y el marketing, y a desterrar la falsa creencia de que los alimentos light o bajos en grasas son mejores que los 'normales'.

Como ha revelado la dietista-nutricionista Laura Jorge, el mejor yogur de todos, y el más recomendable sin duda, es el más sencillo en cuanto a su presentación: el yogur natural, entero y sin azúcar.

Apuesta por el yogur natural

El yogur es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación de la leche. Es, por tanto, un probiótico muy recomendable. Sin embargo, no todo lo que nos venden como yogur es saludable como para introducirlo en nuestra dieta diaria.

Lo de menos es la procedencia de la leche de la que está hecho. Puede ser de vaca, de cabra, de oveja… pero lo fundamental es que esté elaborado a base de esa leche natural, a la que se añaden fermentos lácticos, que son los que aportan beneficios para la salud.

Mejor el yogur entero y de efecto saciante

¿Cuántas veces nos han hecho creer que el yogur desnatado, por ejemplo, es más sano que el de leche entera? Pues bien, esa es una creencia completamente falsa. El yogur entero es el mejor porque aporta la grasa necesaria para que el organismo absorba los nutrientes. Además, su efecto saciante, hace que comamos la cantidad justa y no más. Y además es el más barato.

El yogur griego con frambuesas produce un pico de glucemia moderado. iStockphoto

Los yogures griegos, tan de moda, son también muy beneficiosos. Sólo aportan un poco más de nata, que es la que le da esa textura más espesa, pero su efecto saciante y su calidad de materia grasa son un buen aliado. De nuevo, yogur griego natural y sin edulcorantes añadidos que nos confundan. Al tener esa propiedad saciante, la cantidad será menor.

Yogur dulce con frutas ¿y azúzar?

La Organización Mundial de la Salud aconseja no superar la ingesta diaria de 25 gramos de azúcar. Por eso, si el sabor ácido del yogur natural no te convence, puedes probar a endulzarlo con productos naturales que no añadan azúcar refinado y, con él, la temida inflamación del organismo.

Fruta fresca, el endulzante natural perfecto. Pixabay/diapicard

Si quieres darle ese plus dulzón, pero que siga siendo un postre saludable, prueba a añadirle pequeños trocitos de fruta como fresas, frambuesas, piña, mango… Elige la que más te guste y échale imaginación (y aporte dulce natural). Te recomendamos que vuelques el yogur natural de leche entera en un tarro de cristal transparente y juegues a hacer diferentes capas llenas de buenas intenciones a base de frutas.

Los yogures de sabores, sólo de vez en cuando

De todo lo anteriormente expuesto, avalado por la gran mayoría de nutricionistas, los yogures de sabores sin azúcar no pueden ser, en ningún caso, un producto a consumir a diario. El azúcar que vemos en la tabla de valores nutricionales del yogur, debe ser, exclusivamente, el propio del lácteo. ¿Y cuál es la explicación?

Yogur pasteurizado Josep M Suria/ Freepik

En palabras de la experta Laura Jorge, "estaríamos sustituyendo el azúcar por un edulcorante, y tomar edulcorantes cada día no es bueno porque altera la microbiota o flora intestinal". Además, los saborizantes de fresa, plátano, etc... que suelen añadirse a los yogures para hacerlos más atractivos al paladar tienen de todo menos sustancias recomendables. Debemos eliminar, en todos los casos, los yogures edulcorados.

Si adoptamos estas premisas en nuestra dieta diaria, estaremos acostumbrando a nuestro paladar a alimentos menos dulces (algunos son incluso empalagosos) y mucho más saludables. Es importante recordar que el paladar se educa, y que los mensajes que le enviamos al cerebro, al final, acaban instalándose de la manera más natural. Como el mejor yogur posible.

