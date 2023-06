Estos son los probióticos (y alimentos) que deberías tomar si tienes colon irritable

El Síndrome de Intestino Irritable (SII), o cómo se le conoce habitualmente, colon irritable, es una enfermedad bastante frecuente que, según resultados de un estudio elaborado utilizando el método Delphi, puede llegar a afectar hasta un 12% de la población en España. Se trata de un trastorno digestivo crónico y benigno y que puede tener un gran impacto en la calidad de vida de quien lo padece.

No supone una mayor probabilidad de padecer otro tipo de enfermedades en quien lo padece, porque no produce cambios en el tejido intestinal, no aumente la probabilidad de padecer cáncer ni disminuye la supervivencia, pero supone un gran porcentaje de las consultas de Digestivo y es importante aprender a controlarla.

¿Qué síntomas tiene el colon irritable?

Los síntomas que presenta son variados, pero algunos de ellos son más frecuentes que otros y entre ellos destacan los cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento (o ambos).

Los motivos por lo que se presenta no están del todo claros, puede ser tras una infección intestinal bacteriana, por anomalías en los nervios del sistema digestivo, por situaciones de estrés desde una edad muy temprana o por cambios en la microbiota intestinal. A menudo se desarrolla en la adolescencia o a principios de la vida adulta.

Solo una pequeña parte de las personas que padecen esta enfermedad padecen síntomas graves y la mayoría pueden mantenerla controlada con cambios en la alimentación, estilo de vida y reduciendo los niveles de estrés y ansiedad.

Alimentación para el colon irritable

Siempre es recomendable que sea un profesional quien se encargue de modificar nuestra alimentación, sobre todo en los casos en los que se necesita una dieta específica para conseguir unos objetivos concretos. Gracias a determinados cambios en la alimentación se pueden suavizar los síntomas relacionados con el colon irritable.

Por ejemplo, es habitual aumentar la ingesta de fibra, pero la que es soluble y, sobre todo, hacerlo poco a poco, porque un exceso de fibra podría provocar gases, lo que podría desencadenar los síntomas de la SII. También suele evitarse el gluten, presente en el trigo, la cebada y el centeno, porque algunas personas notar beneficios con una dieta libre de gluten.

También es habitual adoptar una dieta baja en FODMAP, es decir, alimentos ricos en fructosa, polioles, lactosa y oligosacáridos. Durante unas semanas se excluyen de la dieta algunas frutas, como las manzanas, peras o ciruelas, verduras como alcachofas, cebollas, ajos o guisantes, legumbres, miel, productos derivados del trigo… para después reintegrarlos siguiendo las indicaciones de los profesionales.

Sí se pueden incluir en la alimentación productos como el arroz, el maíz, la patata, el huevo, la carne no procesada y el pescado, quesos curados y bebidas vegetales (mejor si están enriquecidas con calcio), algunas verduras como las zanahorias y los pimientos, también el tomate o frutas como el plátano o la mandarina.

La importancia de los probióticos

Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mejorar la microbiota del cuerpo. Se ha demostrado su eficacia a la hora de aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable, como el dolor y la distensión abdominal, siempre y cuando se respeten las dosis, intervalos y duración del tratamiento establecidos por el profesional de la medicina.

Según la revista científica Gastrolondon, los mejores probióticos son aquellos que contienen cepas de bacterias de Bifidobacterium Infantis y otras de la clase de los bífidos y los Lactobacilos, que podemos encontrar en algunos yogures y productos específicos, también en suplementos, pero siempre es recomendable consultar antes de incluirlos en nuestra alimentación.

Cada persona es diferente, por eso una dieta personalizada puede marcar una gran diferencia, desarrollada teniendo en cuenta los gustos, pero también las intolerancias de cada cual, en busca de una mejora en los síntomas del síndrome del colon irritable.

