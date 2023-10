¿Qué es alergia y qué intolerancia? Esto es lo que dicen los expertos para aprender a diferenciarlas

Cada vez son más las personas que padecen algún tipo de alergia y, solo en España, más del 50% es intolerante a algún alimento. Pero, ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Aunque a priori pueden ser muy parecidas en cuanto a síntomas, la verdad es que nuestro cuerpo las produce por cuestiones bien diferentes. Por ello y para una mayor prevención, hay que atender a lo que dicen los expertos. Bajo las directrices médicas siempre hay una ruta que conduce a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Diferencias entre alergia e intolerancia

Para dictaminar la diferencia que hay entre una alergia y una intolerancia hay que saber qué es lo que se produce en nuestro cuerpo para padecerlas. La AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) sitúa que del 1 al 3% de adultos y del 4 al 6% de niños sufren consecuencias adversas por el consumo de alimentos. Las respuestas hipersensibles que se producen se pueden manifestar, por tanto, de diferentes formas.

La alergia se produce cuando el organismo detecta un alérgeno, es decir, una sustancia amenazante para nuestro cuerpo. Por tanto, entra en escena una respuesta inflamatoria por la producción de anticuerpos IgE. Son estos los que provocan síntomas como irritaciones, enrojecimiento de ojos, erupciones, problemas respiratorios y en los casos de más gravedad, un shock anafiláctico que puede ser mortal.

No obstante, la intolerancia ocurre cuando nuestro organismo no ha podido digerir bien un compuesto de alimentos. Esto desencadena en nuestro cuerpo una sintomatología que no es tan peligrosa o grave como la de las alergias. Así pues, puedes notar distensión abdominal, inflamación, náuseas, vómitos, retortijones o diarrea.

Por tanto, la gran diferencia entre ambas, según relatan los expertos del Hospital Universitario La Moraleja, es que en las alergias entra el sistema inmunitario a juego, mientras que en las intolerancias está implicado el metabolismo.

Estas son las alergias y las intolerancia más comunes

Los productos lácteos son recomendables en dieta equilibrada, pero a veces pueden producir tanto alergias como intolerancias. Pixabay/HNBS

En los últimos años, el crecimiento de alergias e intolerancias en las personas es evidente. Los alimentos muy procesados, así como los que provienen de fuera de nuestras fronteras, hacen que nuestro cuerpo tenga que habituarse a ingredientes antes desconocidos.

Existe una gran variedad de alergias e intolerancias, pero según remarcan los expertos hay algunas que copan más las consultas. ¿Quieres saber cuáles son?

​ Alergia a lácteos, pescados y legumbres. Estos alimentos son los que más alergias producen entre la población seguida del huevo y los frutos secos. Los expertos hablan del cacahuete como el que más reacciones alérgicas producen en las personas.

Estos alimentos son los que más alergias producen entre la población seguida del huevo y los frutos secos. Los expertos hablan del cacahuete como el que más reacciones alérgicas producen en las personas. ​Intolerancia a la lactosa. En cuanto a las intolerancias, la lactosa se lleva el principal papel. Cabe destacar que aquí entra en juego saber diferenciar muy bien si lo que hay es una alergia a la proteína de la leche o una intolerancia en sí. Para ello se debe poner especial atención con los profesionales médicos a la sintomatología antes descrita y diferenciada.

Dentro de las intolerancias más conocidas y que seguramente echéis en falta está la del gluten. Aunque para ser más exactos, la celiaquía está considerada como una enfermedad autoinmune. Según el portal Celicidad, entre el 80 y 85% de las personas con esta patología no están diagnosticadas y más de 500.000 personas la sufren en nuestro país.

Posibles causas y cómo saber detectarlas

¿Por qué soy alérgico o por qué tengo esta intolerancia? Son muchos los pacientes que se pueden llegar a hacer esta pregunta. Como en muchas otras cuestiones de salud, los factores del entorno o de nuestro cuerpo juegan un papel esencial. Según Hegoi Segurola, nutricionista del Hospital Universitario Vall d’Hebron la genética podría tener mucho que ver.

En el caso de las intolerancias, también puede haber un componente hereditario. Pero, más concretamente, hay que poner especial atención a nuestro sistema digestivo. Un desajuste de la microbiota intestinal que esté afectando a la permeabilidad del intestino podría ser un catalizador de estos problemas. Es primordial, según cuentan los profesionales sanitarios, que la barrera intestinal esté sana para una correcta absorción de los nutrientes.

Así pues, si padeces algunos de los síntomas anteriormente descritos o tienes sospechas de padecer alguna intolerancia, lo mejor es acudir a tu médico. Actualmente, existen diversas pruebas que te ayudarán a encontrar un diagnóstico y mejorar tu calidad de vida.

Referencias

AESAN - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. (s. f.). https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/alergias.htm

Carnero, E. (2023). ¿Es alergia alimentaria o intolerancia? Aprende a diferenciarlas. Nutriendo. https://www.academianutricionydietetica.org/alergias-intolerancias/diferencia-alergia-intolerancia/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.