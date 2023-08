Un estudio en ratones sugiere que el gluten puede contribuir a la inflamación del cerebro

El gluten es una proteína presente de manera natural en muchos cereales, tales como el trigo, la cebada o el centeno. Igualmente, es un componente que se añade a un gran número de alimentos procesados.

Aunque en principio se considera seguro para todas aquellas personas que no presenten alguna condición por que lo haga perjudicial (como la celiaquía), lo cierto es que ya existe cierto volumen de evidencia que apunta a que podría contribuir a la inflamación periférica en el tracto y en el sistema nervioso entérico.

Modelos animales

Ahora, a estas investigaciones se suma un nuevo estudio publicado por la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) que indica que el gluten presente en el trigo podría también desencadenar inflamación central en el cerebro también.

Como apuntan estos investigadores en el medio especializado Journal of Neuroendocrinology, esta conclusión es el resultado de un experimento llevado a cabo sobre modelos animales (específicamente ratones), por lo que no es aún completamente extrapolable a humanos.

Sea como sea, para llegar a este hallazgo los autores alimentaron a los ratones con dos dietas diferentes (una alta en grasas y otra baja en grasas) a las que posteriormente añadieron el gluten. Posteriormente, cuantificaron diversos marcadores de la inflamación en el cerebro, tales como el número de microglías y de astrocitos en hipotálamo, un área clave en el control metabólico.

Efectos sobre el sistema nervioso y el metabolismo

Cabe señalar que las microglías y los astrocitos son dos tipos de células inmunes del cerebro, que actúan de manera similar a los macrófagos de la sangre y por tanto juegan un papel importante en los procesos inflamatorios.

Estos autores hipotetizan, por su parte, que la inflamación hipotalámica inducida por el gluten puede conducir a la aparición de daño cerebral y, debido a las funciones del hipotálamo en la regulación metabólica, aumentos en el peso corporal y problemas en la regulación de la glucosa en sangre. A su vez, estas condiciones podrían aumentar el riesgo de que aparezcan compromisos en el funcionamiento de la memoria.

Precisamente, esto parece verse corroborado por el hecho de que los ratones que habían sido alimentados con una dieta alta en grasas previamente a la introducción del gluten en la dieta experimentaron notables aumentos de peso a partir de este segundo momento, mientras que los que habían recibido una dieta baja en grasas no lo hicieron.

El gluten, la microbiota y la inflamación

Aunque por ahora no está claro del todo el modo en el que el gluten se relaciona con los procesos inflamatorios, se cree que en esta relación podría mediar la flora intestinal.

Específicamente, se cree que algunas de las bacterias que residen en nuestro intestino podrían liberar determinadas toxinas al ser expuestas al gluten, desencadenando en consecuencia la inflamación.

Sea como sea, este trabajo profundiza en los conocimientos que poseemos acerca de las complejas relaciones que existen entre la alimentación, el intestino, la microbiota y el sistema nervioso humano, pero en ningún caso representa evidencia suficiente como para desaconsejar de manera clara el consumo de gluten a las personas que no padezcan alguna patología que lo haga necesario.

