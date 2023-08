Este es el superalimento que mejora la piel y la prepara para un perfecto bronceado (y no es la zanahoria)

Frenar la inflamación, mejorar la salud de nuestra piel o fortalecer las articulaciones. Cada superalimento se caracteriza por ayudar a una o más partes de nuestro cuerpo, la de hoy nos aporta beneficios no solo para una, sino para varias de nuestras funciones corporales: hablamos del tomate. En España el tomate es uno de los protagonistas de la dieta mediterránea y es fundamental conocer sus propiedades.

El tomate contiene hierro, licopeno y vitamina K, que ayuda a prevenir la calcificación de los vasos, mejorar la salud de los huesos y reforzar los sistemas de reparación de tejidos. Por eso es muy recomendable consumir tomate para un envejecimiento saludable en términos de articulaciones, salud cardiovascular y depuración del organismo.

Cómo ayuda el tomate a nuestra salud

La Fundación Española del Corazón (FEC) destaca que "el consumo de una dieta rica en derivados del tomate contribuye a reducir el riesgo de sufrir un infarto cerebral (ictus), además de prevenir la aparición de otras enfermedades".

El tomate puede prevenir hasta un 59% el riesgo de ictus

Es más, el tomate puede prevenir hasta un 59% el riesgo de ictus, según informan desde la fundación que cita a un estudio, publicado en la revista científica Neurology, y que revela que aquellos hombres que poseían niveles más altos de licopenos en sangre presentaron un menor riesgo de sufrir un evento cardiovascular.

El responsable de esto es el licopeno, un tipo de pigmento orgánico llamado carotenoide. Está relacionado con el betacaroteno y da a algunas verduras y frutas (por ejemplo, tomates) un color rojo: "El licopeno es un poderoso antioxidante que podría ayudar a proteger las células del daño. Se encuentra en tomate, sandía, naranja roja, pomelo rosado, albaricoque, escaramujo y guayaba", explican desde MedlinePlus.

¿Qué beneficios tiene al consumir el tomate?

Su consumo es muy recomendable para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y también el cáncer gracias a la proliferación de licopeno, que le da su característico color. Pixabay/MabelAmber

Consumir frecuentemente tomate, ayuda con la presión arterial alta, el colesterol alto. Llevar una buena alimentación es una de las mejores formas de proteger nuestra salud. Para ello, la Fundación Española del Corazón consumir cinco piezas de fruta y verdura al día y que, dentro de éstas, se consuman entre 3 y 7 miligramos de licopeno al día.

Esta es la forma de consumir licopeno de forma natural; sin embargo, también existen suplementos e incluso cremas cosméticas que lo incluyen, por las propiedades de cuidado de la piel que se le otorga. Es muy común encontrar sérums antioxidantes con este ingrediente, que el sector de la cosmética publicita como producto con poder antiedad e iluminador para suavizar arrugas y manchas.

