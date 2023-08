Este es el superalimento que retrasa el envejecimiento ideal para mayores de 50 años

En España, con la dieta mediterránea, contamos con una gran variedad de alimentos con diversos nutrientes saludables, pero cada uno de ellos ayuda de una forma más o menos concreta a nuestro cuerpo. En el caso del brócoli —también llamado brécol—, que contiene sulforafano, presume de propiedades anticancerígenas, que ayudan con el envejecimiento celular y con el efecto de los radicales libres en el organismo.

El brócoli se desarrollan durante el invierno y puede cosecharse durante una larga temporada en primavera y comienzos del verano, "cuando aún son jóvenes, porque cuando empiezan a abrirse las flores amarillas adoptan una textura y sabor ásperos", sostienen desde la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

¿Qué beneficios tienen el brócoli?

Proteínas, potasio, vitamina C, folatos y compuestos azufrados: "Como el resto de las crucíferas —informa la Fundación Española de la Nutrición— el brócoli, tiene una gran importancia desde el punto de vista nutricional, ya que contiene una elevada cantidad de fibra, minerales y vitaminas. Es una buena fuente vitamina C (una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción) y folatos, hasta el punto que una ración (200 g) aporta casi el doble de las ingestas recomendadas de vitamina C y la cuarta parte de las ingestas recomendadas de folatos". También es una fuente de potasio, que ayuda al sistema nervioso y los músculos.

¿Por qué huele tan mal cuando cocinamos brócoli?

La mejor forma para cocinar el brócoli sin perder sus nutrientes es unos minutos al vapor. iStockphoto

"El brócoli contiene una importante proporción de azufre, que le confiere propiedades antimicrobianas e insecticidas, además de ser responsable del fuerte olor que desprenden estas verduras durante su cocción", explican.

¿Cómo es más saludable comer el brócoli?

La forma en la que cocinamos los alimentos puede alterar su valor nutricional. Algunos nutrientes como vitaminas y minerales son sensibles al agua y al calor, es por eso que se recomienda cocinar el brócoli al vapor para preservar más nutrientes. Lo ideal es prepáralo al vapor durante unos minutos, como acompañamiento con aceite y sal; o como plato principal, incluyendo otros ingredientes.

¿Qué hace el brócoli en el cerebro?



Esta verdura contiene nutrientes antioxidantes (b-carotenos y vitamina C), y sustancias fitoquímicas (entre las que destaca el sulforafano) y el indol-3-carbinol (indol). Las propiedades neuroprotectoras del brócoli —como buen superalimento que es— impiden que los radicales libres dañen el cerebro. Además, también potencian la memoria y el funcionamiento del sistema nervioso.

Una receta sana y deliciosa con brócoli

Ensalada de brócoli, mango, nueces y tofu Objetivo Bienestar

Rica y apta para veganos y celíacos. Con esta ensalada de brócoli, mango, nueces y tofu, disfrutarás de un plato fresquito para el verano, delicioso, saciante y con los nutrientes saludables que aporta el brócoli. Puede servirse de acompañamiento con carne, pescado, o pasta; o comer como plato principal. Todos los ingredientes y pasos para preparar la receta de ensalada de brócoli, mango, nueces y tofu aquí.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.