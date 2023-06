Los superalimentos que mejoran la memoria y el rendimiento del cerebro según la ciencia

Nuestro organismo es un complejo conjunto de sistemas interrelacionados, y todo lo que sucede en ellos afecta a la totalidad del individuo. Por ello, no es de extrañar que aspectos como nuestra nutrición puedan tener consecuencias significativas sobre otras funciones corporales como el funcionamiento del cerebro.

Los beneficios del flavonol

Ahondando en esta relación, un nuevo estudio publicado en el medio científico Proceedings of the National Academy of Sciences ha documentado los efectos beneficiosos que tiene sobre la memoria y sobre el rendimiento cognitivo el consumo de flavonol, una sustancia que se encuentra de manera natural en muchos alimentos como las uvas, el cacao o el té.

La investigación se ha llevado a cabo sobre más de 3.500 participantes divididos en dos grupos, a los que se les proporcionó flavonol (en forma de un suplemento dietético) y placebo respectivamente. Posteriormente, se les realizó un seguimiento de tres años en el que se fueron midiendo diversos parámetros que incluían la memoria y el rendimiento cognitivo.

Efectivamente, este compuesto logró mejorar las puntuaciones de los participantes que lo recibieron en comparación con aquellos que tomaban placebo. Notablemente, las mayores mejorías se registraron en aquellos que al inicio llevaban dietas menos saludables.

Alimentos ricos en este compuesto

Aunque no se puede perder de vista que el estudio se llevó a cabo empleando suplementos dietéticos, con una concentración consistente de flavonol, estamos hablando de un compuesto que está presente de manera natural en un buen número de alimentos. Por ello, los expertos creen que puede ser posible mejorar la memoria y la cognición incorporando de manera habitual a nuestra dieta algunos de estos ingredientes.

Así, entre las mayores fuentes naturales de flavonol destacan algunas como el té, los frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras), las uvas y el mosto, el brócoli, el kale o los tomates.

Además, cabe señalar que los beneficios del flavonol y otros compuestos similares llevan largo tiempo bajo la mirilla científica, y a día de hoy sabemos que resultan muy positivos para distintos aspectos como la oxidación de los tejidos o la salud cardiovascular.

Referencias

Adam M. Brickman, Lok-Kin Yeung, Daniel M. Alschuler, Scott A. Small et al. Dietary flavanols restore hippocampal-dependent memory in older adults with lower diet quality and lower habitual flavanol consumption. PNAS (2023). Consultado online en https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216932120 el 12/06/2023