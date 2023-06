Lo que hay detrás de los cosméticos: beneficios, legislación y ciencia en el cuidado de la piel

Jerónimo Ors Farmacéutico y Director de Cosméticos Paquita Ors

Soy un gran defensor del medio ambiente y me preocupa enormemente la degradación de nuestro espacio vital. De hecho llevo décadas desarrollando líneas de investigación que creen productos que ayuden a mantener la ecología de la piel. Pero me preocupa también esa tendencia en que se valora más lo que no lleva un producto que lo que lleva y aporta.

En primer lugar, los cosméticos además de eficaces, tienen que ser seguros. Y para eso, existe una completa y compleja legislación que se va actualizando, por comités de expertos y que permite o prohíbe lo que se puede utilizar y a qué concentración.

Todos los que formulamos tenemos muy en cuenta esos parámetros y no conozco a nadie que sea tan irresponsable de saltárselos, cuando además está en juego la salud de las personas y el prestigio de la marca. De hecho la Agencia del Medicamento ha puesto en marcha una aplicación que se puede descargar que indica con rigor científico lo que está permitido y lo que no. Lo que puede ser perjudicial.

Sus beneficios en la piel

Salvado el punto de la seguridad, tenemos que centrarnos en los beneficios que aporta el producto a nuestra piel, qué es lo necesitamos para combatir las malas tendencias de la piel y como podemos encontrarlo.

En los 35 años que llevo trabajando en esta fascinante profesión del cuidado de la piel, me he basado siempre en la utilización de plantas y de extractos vegetales como una inagotable cantera de soluciones a las demandas de la piel. Pero también muchas veces y lo digo con orgullo, empleo productos de síntesis como los péptidos biomiméticos, que estimulan o bloquean ciertas funciones de la piel, o substancias antioxidantes como el fullereno que es el más potente antioxidante que existe.

La importancia de la ciencia

Tenemos que contar además con substancias como los filtros solares, en los que las plantas ni remotamente alcanzan los niveles de protección que buscamos. Así que no tenemos que asustarnos porque en el etiquetado aparezcan referencias químicas, muchas de las cuales como la vaselina, se llevan utilizando cien años sin que se le conozcan problemas para la piel o el cuerpo humano.

Hay que aprovechar los avances de la ciencia para el tratamiento de la piel y dejarnos aconsejar por expertos y profesionales serios, que nos expliquen la función de los componentes y sobre todo que busquen lo adecuado para la piel. La ciencia del cuidado de la piel, es una disciplina seria y rigurosa donde los resultados tienen que verse y ser apreciados, pero donde por encima de todo está la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente.

