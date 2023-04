Los fármacos más eficaces para eliminar los síntomas de la alergia

Con la llegada de la primavera, damos la bienvenida a las flores y al polen y nos olvidamos del abrigo. De lo que no nos podemos olvidar es de las alergias y sus molestos síntomas, que llegan para quedarse.

Desde erupciones en la piel, hasta problemas respiratorios, pasando por estornudos, tos y hasta dolores de cabeza. Todos ellos, y varios más, son síntomas de alergia y —a veces— se pueden confundir con un resfriado común o incluso con Covid.

Además de los factores ambientales, hay otros que también producen alergias, como los perfumes, algunos tejidos y, por supuesto, ciertos alimentos.

Desde la Clínica Universidad de Navarra (CUN), nos acercan los síntomas, tipos de alergia, y formas de evitar sufrir sus molestos efectos. "El alérgeno puede entrar en contacto con el cuerpo de varias formas: inhalado por la nariz o la boca, ingerido (alimentos o ciertos fármacos), inyectado (medicamentos o picaduras de insectos) o por contacto con la piel, provocando dermatitis de contacto", destaca la CUN.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia?

“Los alérgenos más frecuentes son: pólenes, ácaros, epitelios de animales, látex (o caucho natural, que está presente en guantes de goma, sondas, catéteres, globos, en chupetes, tetinas de biberones, etc.), picaduras de avispas, ciertos alimentos y algunos medicamentos".

Los estornudos son frecuentes entre los pacientes de alergia. Pexels

Por orden de frecuencia y de gravedad, en primer lugar pueden producir una rinitis alérgica o rinoconjuntivitis que se manifiesta por picor de nariz y ojos, secreción nasal acuosa, estornudos, nariz taponada, etc.

En segundo lugar, asma bronquial. No hay que olvidar que un 80 % de todos los asmáticos lo son por causa alérgica.

Los tratamientos mejoran y controlan los síntomas, pero no curan la alergia

El asma puede manifestarse inicialmente con una tos seca, fundamentalmente desencadenada por ejercicio, risa o humo de tabaco. Más tarde surge dificultad para respirar, ruidos torácicos (pitos o silbidos), sensación de opresión en el pecho.

Los síntomas más habituales de alergia son:

Congestión nasal.

Rinorrea (aumento de mucosidad nasal).

Estornudos.

Lagrimeo y enrojecimiento de los ojos.

Tos seca.

Pítidos en el pecho al respirar.

Dificultad respiratoria.

Cómo saber si tengo alergia

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las pruebas cutáneas son diversas y su indicación depende, entre otros datos, del tipo de enfermedad que se estudia: "Las pruebas cutáneas de mayor utilidad alergológica son tres: prick test, prueba intradérmica y prueba epicutánea".

El prick test (prueba intraepidérmica) consiste en la aplicación sobre la superficie cutánea de una pequeña cantidad de un extracto alergénico (habitualmente una gota) sobre la que se efectúa una leve punción con una lanceta de punta corta. Se puede realizar con extractos de aeroalérgenos, alimentos, medicamentos, himenópteros y cualquier otro alérgeno que requiera la confirmación de hipersensibilidad inmediata.

(prueba intraepidérmica) consiste en la aplicación sobre la superficie cutánea de una pequeña cantidad de un extracto alergénico (habitualmente una gota) sobre la que se efectúa una leve punción con una lanceta de punta corta. Se puede realizar con extractos de aeroalérgenos, alimentos, medicamentos, himenópteros y cualquier otro alérgeno que requiera la confirmación de hipersensibilidad inmediata. La prueba intradérmica consiste en la administración en la dermis superficial de un extracto alergénico en dilución acuosa, introduciendo una cantidad aproximada de 0,1 ml mediante una aguja de calibre fino. Mediante esta prueba se puede realizar una lectura inmediata (antes de 30 min) y retardada (a partir de 24 horas), para catalogar la sensibilización en función del resultado. La indicación es más específica que en el caso anterior y, salvo algunas excepciones, no debe realizarse con alimentos ni con la mayoría de los inhalantes.

consiste en la administración en la dermis superficial de un extracto alergénico en dilución acuosa, introduciendo una cantidad aproximada de 0,1 ml mediante una aguja de calibre fino. Mediante esta prueba se puede realizar una lectura inmediata (antes de 30 min) y retardada (a partir de 24 horas), para catalogar la sensibilización en función del resultado. La indicación es más y, salvo algunas excepciones, no debe realizarse con alimentos ni con la mayoría de los inhalantes. La prueba epicutánea (test del parche) consiste en la aplicación sobre la piel de uno o varios agentes responsables de reacciones cutáneas de contacto, con el fin de confirmar una respuesta de hipersensibilidad retardada. Por esto el parche se mantiene durante 48 horas y la respuesta se observa hasta 2 días después de su retirada. También se puede realizar con medicamentos, ante la sospecha de reacciones retardadas.

consiste en la aplicación sobre la piel de uno o varios agentes responsables de reacciones cutáneas de contacto, con el fin de confirmar una respuesta de hipersensibilidad retardada. Por esto el parche se mantiene durante 48 horas y la respuesta se observa hasta 2 días después de su retirada. También se puede realizar con medicamentos, ante la sospecha de reacciones retardadas. Las pruebas de exposición son el último recurso en el diagnóstico alergológico y muchas veces constituyen un procedimiento necesario para aclarar un diagnóstico de sospecha. Están indicadas para confirmar la tolerancia del supuesto causante de una reacción alérgica, cuando el resto de las pruebas no son concluyentes.

Según la vía de exposición, estas pruebas pueden ser oculares, nasales, bronquiales, orales o parenterales. Estas últimas (inyectadas por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa) se restringen al estudio de alergia a medicamentos.

Resfriado, alergia o Covid: síntomas comunes y diferencias



La Cínica Mayo recomienda el uso de una mascarilla —ahora que nos resultan familiares tras la pandemia— y nos informan sobre los síntomas comunes entre las alergias, el Covid y los resfriados, así como sus diferencias: "Las mascarillas pueden evitar la inhalación de algunas partículas más grandes de polen. Sin embargo, las partículas más pequeñas de polen pueden atravesar las mascarillas".

Aunque poco a poco las mascarillas van desapareciendo de la sociedad, lo cierto es que con la alergia pueden resultar un buen aliado, ya que te protegerán y evitarán en buena medida la inhalación de agentes malos para tu salud. Pixabay/Surprising_Shots

Los síntomas de la COVID-19 generalmente comienzan de 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Sin embargo, los síntomas de un resfriado común suelen aparecer de 1 a 3 días después de la exposición a un virus que causa resfriado.

No hay cura para el resfriado común. Es posible que el tratamiento incluya analgésicos y remedios para tratar el resfriado que están disponibles sin receta médica, como los descongestionantes. A diferencia de la COVID-19, un resfriado suele ser inofensivo. La mayoría de las personas se recupera de un resfriado en un plazo de 3 a 10 días. Sin embargo, algunos resfriados pueden durar de dos a tres semanas.

La COVID-19 puede provocar falta de aire o dificultad para respirar. Sin embargo, las alergias estacionales no suelen causar estos síntomas, a menos que la persona tenga una afección respiratoria, como asma, que pueda desencadenarse por una exposición al polen.

Los fármacos para eliminar los síntomas de la alergia

"El tratamiento de las alergias estacionales puede consistir en usar antihistamínicos de venta libre o con receta médica, atomizadores nasales de esteroides o descongestionantes y en evitar la exposición a los alérgenos, siempre y cuando sea posible. Las alergias estacionales pueden durar varias semanas", señalan desde la Clínica Mayo y nos informan de los antihistamínicos más utilizados.

Los antihistamínicos bloquean la histamina, una sustancia química que produce síntomas y que el sistema inmunitario libera durante una reacción alérgica. Los más comunes son:

Cetirizina (Zyrtec, Zyrtec Allergy)

​Desloratadina (Clarinex)

Fexofenadina (Allegra, Allegra Allergy)

Levocetirizina (Xyzal, Xyzal Allergy)

Loratadina (Alavert, Claritin)

Inmunoterapia para las alergias

"La primera medida y más eficaz es evitar el contacto con el alérgeno. Para ello existen recomendaciones concretas. En segundo lugar, —insisten desde CUN- hay medicación que es muy eficaz en el tratamiento de síntomas, como son los antihistamínicos —ahora también disponibles en colirios y gotas nasales—; corticoides tópicos —inhalados por boca o nariz que a diferencia de los corticoides tomados por boca apenas se reabsorben por el cuerpo y carecen de efectos sistémicos-; y otros fármacos.

Es importante saber que todos estos tratamientos mejoran y controlan los síntomas, pero no curan la alergia.

Según la Clínica Universidad de Navarra: "Hoy en día, sólo hay un tratamiento que puede inducir una tolerancia al alérgeno: se trata de la inmunoterapia (vacunas).

"Se ha demostrado —sostienen— que la inmunoterapia evita que la alergia se agrave y pase de una simple rinitis a desarrollar asma. Las vacunas han evolucionado mucho en los últimos años: las pautas de administración son más rápidas y los extractos alergénicos utilizados están mejor estandarizados. Son especialmente eficaces en los niños”.

"En el momento actual contamos con una nueva vía para la inmunoterapia especialmente útil en niños, que consiste en aplicar gotas debajo de la lengua. Se evitan así los pinchazos y puede ser aplicada en casa", sostiene la doctora Marta Ferrer Puga, especialista en Alergología e Inmunología clínica.

La especialista y autora del libro ¿Por qué aumentan las alergias? sostiene que "es a partir del siglo XX cuando las enfermedades alérgicas aumentan y hoy en día siguen aumentando, un incremento que sólo se da en países desarrollados, pues en las zonas rurales de África, este de Rusia y países subdesarrollados la frecuencia de los casos es más baja".

Referencias

Marta Ferrer Puga. ¿Por qué aumentan las alergias? Madrid, Editorial Everest, 2005. ISBN: 84-241-8813-6

Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué es la alergia? Publicado: https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/alergias Consultado el 03/04/2023

Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). El diagnóstico alergológico. Publicado: https://www.seaic.org/pacientes/procedimientos-diagnosticos Consultado el 03/04/2023

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Frequently asked questions. People with seasonal allergies. Centers for Disease Control and Prevention. Publicado: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-with-Seasonal-Allergies Consultado el 03/04/2023

Similarities and differences between flu and COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Publicado: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm Consultado el 03/04/2023