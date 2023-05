La felicidad está en el intestino: así están relacionadas nuestras emociones y nuestra microbiota

Nuestro cuerpo es un complejo sistema en el que todas las partes están interrelacionadas, y por ello no es de extrañar que cada vez estén más presentes en la actualidad científica conceptos como el eje intestino-cerebro.

Por ejemplo, desde hace tiempo se sabe que nuestra salud mental e intestinal están relacionadas de diferentes maneras. Ahora, un nuevo estudio del Hospital Bringham and Women's y de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan publicado en la revista científica Psychological Medicine y resumido por el medio de la propia universidad, The Harvard Gazette, ha detallado los enlaces entre bacterias específicas en nuestro intestino y emociones positivas como la felicidad o la esperanza.

La supresión emocional y el microbioma

Concretamente, los autores del trabajo extrajeron datos de mujeres incluidas en un sub-estudio del Nurses' Health Study II que exploraba las correspondencias entre la salud mental y la salud fisiológica. Se trataba de 200 mujeres mayormente de mediana edad y etnia blanca que rellenaron un cuestionario sobre sus sentimientos en los últimos 30 días, reportando emociones positivas o negativas. La encuesta también tenía en cuenta aspectos como la gestión emocional.

Tres meses después de rellenar este cuestionario, las pacientes proporcionaron muestras de heces que fueron analizadas usando la técnica de secuenciación metagenómica, un procedimiento que permite codificar el ADN de todas las especies bacterianas presentes en la muestra. Estos resultados se compararon después con el cuestionario sobre las emociones, en búsqueda de correspondencias.

Como explican en The Harvard Gazette estos investigadores, algunas de las especies que aparecieron en el análisis se han relacionado previamente con malos pronósticos de salud, incluyendo esquizofrenia y enfermedades cardiovasculares. Además, encontraron que las personas que tendían a reprimir sus emociones también mostraban un microbioma intestinal menos diverso.

Terapias para las emociones, a través del intestino

Por el contrario, también identificaron algunas pautas que se asociaban con el reporte de emociones positivas, como una menor población de Firmicutes bacterium CAG 94 o Ruminococcaceae bacterium D16.

Similarmente, en las personas con más reporte de emociones negativas se relacionaban con una menor capacidad de actividad de la microbiota en muchas acciones relacionadas con el metabolismo.

Estos hallazgos, por el momento, simplemente expanden nuestro conocimiento sobre las relaciones existentes entre nuestra microbiota intestinal y nuestro estado emocional. No obstante, los autores creen que, una vez que se expanda la evidencia científica al respecto, podrían servir de base para el desarrollo de terapias basadas en el microbioma, como probióticos, para mejorar nuestras emociones y nuestro bienestar.

Referencias

Ke, Shanlin et al. Gut feelings: associations of emotions and emotion regulation with the gut microbiome in women. Psychological medicine (2023). DOI:10.1017/S0033291723000612

BWH Communications. Expanding our understanding of gut feelings. The Harvard Gazette (2023). Consultado online en https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/04/expanding-our-understanding-of-the-gut-feeling/ el 31 de mayo de 2023.