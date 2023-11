Los dos motivos por los que la diabetes está disparada en España, según una doctora

La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina o no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa (azúcar) entre en las células del cuerpo, donde se utiliza como fuente de energía. Cuando hay una deficiencia en la producción o la acción de la insulina, los niveles de glucosa en la sangre tienden a aumentar, lo que puede dar lugar a diversas complicaciones de salud.

Para abordar el problema de la diabetes en España, tanto de la tipo 1 como de la tipo 2 (la más frecuente y conocida), entrevistamos a la doctora Mercedes Maderuelo, Gerente de FEDE (Federación Española de Diabetes).

¿Cuántos afectados de diabetes tipo 1 y tipo 2 hay en nuestro país?

Por desgracia, en España no existe un registro de pacientes con diabetes, por lo que se trabaja con aproximaciones.

De acuerdo con el documento “Atlas de la diabetes” de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés), la prevalencia de la diabetes tipo 1 en España es de 0.2%, afectando aproximadamente 90.000 menores de 18 años.

En cuanto a la diabetes tipo 2, la prevalencia España es del 14.8%, por lo que afecta a cerca de 5.141.300 de adultos. Además, el 30.3% está aún sin diagnosticar, lo que suponen 1.557.800 personas.

Estos datos sitúan a España como el país con la segunda tasa de diabetes más alta de Europa.

Monitoreo de glucosa en sangre. Artem Podrez

¿Por qué España es el segundo país con mayor número de afectados casos de diabetes de Europa y por qué sigue creciendo?

El aumento de casos corresponde, principalmente, a la diabetes tipo 2, que es el tipo que afecta a 9 de cada 10 pacientes con diabetes en España.

Existen varios factores que explican esta situación: el envejecimiento poblacional, la generalización de un estilo de vida más sedentario y el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, que, además, se producen cada vez a edades más tempranas.

Según datos de la IDF, los casos de diabetes en España se han incrementado un 42% desde 2019 y se espera que en las próximas décadas el crecimiento continúe.

¿Cómo afecta la diabetes tipo 1 a la calidad de vida de los pacientes? ¿Cuáles son las complicaciones más delicadas que pueden surgir?

Afortunadamente, la diabetes no es una enfermedad mortal y las opciones terapéuticas disponibles actualmente han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1. No obstante, es una enfermedad crónica que requiere una gran autogestión diaria por parte de los pacientes, con el objetivo de mantener los niveles de glucosa en los rangos normales. Esto requiere controlar la dieta y mantener un estilo de vida activo, además de una correcta adherencia al tratamiento.

La diabetes no es una enfermedad mortal y las opciones terapéuticas disponibles actualmente han mejorado mucho

Los niveles altos de glucosa mantenidos en el tiempo pueden derivar en diferentes complicaciones, como la enfermedades cardiovasculares, que desarrollan aproximadamente el 20% de las personas con diabetes. También puede afectar a los riñones, de hecho el 35% de los pacientes con diabetes desarrolla enfermedad renal crónica.

Otra de las complicaciones comunes es la retinopatía diabética, que afecta hasta a un tercio de los pacientes. Además, el hecho de convivir y gestionar una patología crónica afecta a la salud emocional de los pacientes: las personas con diabetes tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de presentar depresión que la población general.

Formas de prevenir la Diabetes. Nataliya Vaitkevich

¿Se conoce la causa exacta de la diabetes tipo 1?

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, que se produce cuando el sistema inmune del paciente ataca y destruye las células beta pancreáticas. Estas células son las encargadas de producir insulina, la hormona en que permite regular los niveles de glucosa en sangre.

Actualmente, se desconoce la causa exacta por la que se produce esta reacción autoinmune

Actualmente, se desconoce la causa exacta por la que se produce esta reacción autoinmune y, de hecho, algunas de las principales líneas de investigación en torno a la diabetes se centran en localizarla.

¿Cómo se diagnostica la diabetes tipo 1?

Las personas con diabetes tipo 1 suelen pasar por lo que se denomina “debut diabético”. Es una fase en la que el paciente presenta los síntomas típicos de esta patología: polidipsia (sentimiento de mucha sed), poliuria (orinar con mucha frecuencia), polifagia (tener un apetito mucho mayor al normal) y, al mismo tiempo, pérdida de peso. A raíz de los síntomas, los profesionales sanitarios realizan exámenes al paciente, que incluyen pruebas de los niveles de glucosa en sangre, y comienza el tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas principales?

Algunos de los síntomas más comunes son orinar muy frecuentemente, sentir una sed muy intensa y tener mucha hambre. No obstante, existen otros, como que el paciente se encuentre muy fatigado, tenga vista borrosa, o padezca cortes o moratones que tardan mucho en curarse.

La pérdida de peso es característica de la diabetes tipo 1, mientras que otro de los síntomas específicos de la diabetes tipo 2 suele ser el hormigueo o entumecimiento en los pies y en las manos.

¿Existe forma de prevenirlo?

Actualmente, no se puede prevenir la diabetes tipo 1, ya que se desconoce su causa. No obstante, sí que existe margen de prevención para la diabetes tipo 2, que se produce cuando los tejidos del cuerpo crean resistencia a la insulina y las células tienen dificultades para absorber la glucosa, o cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa dentro de la normalidad.

Actualmente, no se puede prevenir la diabetes tipo 1, ya que se desconoce su causa.

Unos hábitos saludables, que incluyen la alimentación sana y una actividad física regular, son claves para prevenir la diabetes tipo 2, además de formar parte del tratamiento de todos los tipos de diabetes, ya sea 1 o 2, en las personas que ya han desarrollado.

La pre-diabetes se manifiesta con una glucemia por encima de 100 en ayunas iStockphoto

Referencias

Síntomas de la diabetes: Cuando los síntomas de la diabetes son una preocupación. (2023, 10 agosto). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/diabetes/in-depth/diabetes-symptoms/art-20044248

Factores de riesgo para la diabetes tipo 2 - NIDDK. (s. f.). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/factores-riesgo-tipo-2

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.