Resistencia a la insulina y diabetes: diferencias entre estas dos enfermedades graves y comunes

La diabetes es un problema de salud cada vez más frecuente, en parte por su relación con ciertos hábitos dietéticos como el consumo de alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares.

En ella juega un papel muy importante la resistencia a la insulina, un fenómeno íntimamente relacionado con la diabetes pero que no es sinónimo de la misma. Es importante entender en qué consiste, ya que el tratamiento de un paciente puede depender de la causa de este último problema y si existe un diagnóstico de diabetes.

Diferencias y relación

La resistencia a la insulina, que es una pérdida de eficacia de la insulina para ejercer sus efectos sobre las células de nuestro cuerpo (la insulina es una hormona liberada por el páncreas en respuesta a la presencia de glucosa en la sangre) aumenta el riesgo de que una persona desarrolle prediabetes (niveles de glucosa en sangre más elevados de los considerados normales) o diabetes de tipo II (una condición en la que las células del organismo no absorben bien la glucosa, provocando elevaciones peligrosas de los niveles de esta molécula en la sangre). Sin embargo, hay que tener en cuenta que ni todas las personas con resistencia a la insulina padecen diabetes ni todas las personas diabéticas padecen resistencia a la insulina.

Como explica el portal sobre noticias Healthline, de hecho, ciertos tipos de diabetes (principalmente el tipo 1) no tienen nada que ver con la resistencia a la insulina: en esta condición, el sistema inmune del cuerpo ha destruido las células normalmente encargadas de la producción de insulina, lo que provoca los niveles elevados de glucosa en sangre. Eso sí, existe la posibilidad de que estos pacientes, que a menudo se tratan la condición administrándose insulina de manera artificial, desarrollen resistencia a la insulina.

Por el contrario, la diabetes de tipo 2 a menudo sobreviene porque el consumo demasiado elevado de glucosa termina por provocar una resistencia a la insulina lo bastante severa como para elevar los niveles de glucosa en la sangre en primer término (prediabetes) y, posteriormente, como para que el organismo pierda casi completamente la capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre.

