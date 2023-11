¿Sabes lo que el aguacate puede hacer por tu diabetes?

La diabetes es una enfermedad multifactorial que se ha convertido en una verdadera pandemia, debido a su prevalencia. Y va en aumento. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, en España hay más de 5 millones de adultos que conviven con ella (la segunda tasa más alta de Europa).

Aunque el abordaje de este grave problema de salud debe llevarse a cabo desde diferentes ángulos, como pueden ser el ejercicio, la necesidad de aportar la insulina que el páncreas no produce por sí mismo, y el seguimiento médico, la alimentación es una de las 'patas' fundamentales sobre las que trabajar el control diario de la enfermedad.

La importancia de la dieta en el tratamiento de la diabetes

Como en la mayoría de las enfermedades crónicas graves, la alimentación juega un papel muy importante en cuanto al control de su evolución y la calidad de vida.

Para un paciente diabético, no sólo están desaconsejados los productos con azúcares refinados. Todos los ultraprocesados, las harinas y pastas blancas, el alcohol… todos los productos que pueden transformar sus hidratos de carbono de absorción rápida en azúcares con un pico de glucemia deben permanecer bajo control exhaustivo.

La alimentación es la base del buen control de la diabetes. Getty Images

Y de la misma manera que existen gran cantidad de alimentos poco recomendables (entre ellos, muchos de los que se venden como 'aptos para diabéticos', que suelen incluir fructosa) para el manejo de la diabetes, hay otros que pueden contribuir a una ralentización del avance de la enfermedad. Éste es el caso del aguacate, el penúltimo a sumarse a la lista de los que 'sí' pueden (y deben) consumirse.

Para avalar esta afirmación, la que habla del bajo índice glucémico del aguacate, de su poder saciante y su aporte de grasas saludables que benefician al corazón (no olvidemos que la diabetes es también una enfermedad vascular), cada beneficio va apoyado por estudios científicos que los amparan. Desvelamos las tres razones principales por las que una persona diabética puede, y debe, incorporar este alimento en su día a día.

Beneficios del aguacate sobre la diabetes

Medio aguacate contiene aproximadamente 100 calorías, y está repleto de vitaminas y minerales imprescindible para el organismo. Esta circunstancia lo convierte en un alimento muy rico en nutrientes y absolutamente aconsejado en una dieta equilibrada.

El aguacate es fuente de vitaminas y minerales. iStockphoto

Además, es un alimento con un índice glucémico (IG) muy bajo y apenas contiene azúcar ni sal, por lo que es perfecto para quienes deben vigilar sus niveles de azúcar en sangre. La Organización Mundial de la Salud recomienda una dieta sana con bajos niveles de azúcares y grasas saturadas para reducir así el riesgo de diabetes.

Tostadas con aguacate, tomate y rúcula sobre pan integral de masa madre. iStockphoto

Ya sea añadiendo esta fruta a una ensalada, troceándola y disfrutándola como tentempié en una tostada de pan integral de masa madre, o creando originales recetas con aguacate 'cocinado', esta fruta garantiza un aporte extra de nutrientes. Además, el aguacate contiene grasas monoinsaturadas que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina reduciendo el riesgo de enfermedades autoinmunes como la diabetes.

El aguacate mejora la salud cardiovascular

Las personas que padecen diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, y en este sentido los aguacates se han vinculado a numerosos beneficios que favorecen la salud del corazón.

Gracias a la gran cantidad de grasas monoinsaturadas que contienen, los aguacates pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (el malo) en sangre, lo que puede disminuir el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.

El aguacate ayuda a reducir el colesterol malo, lo que se traduce en un factor cardioprotector. Getty Images

Según un estudio realizado por el Colegio de Medicina de Houston (E.E.U.U.) en 2023, en algunas poblaciones se ha observado una relación significativa entre el consumo de aguacates y la disminución de las tasas de diabetes de tipo 2 en adultos.

Además, un estudio publicado por el Journal of the American Heart Association descubrió que comer un aguacate al día durante seis meses podía reducir los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Esto demuestra que los aguacates son un gran aliado para cualquiera que desee controlar la diabetes o mejorar su salud cardiovascular, ambas muy relacionadas.

El consumo de aguacate contra el sobrepeso

Una de las principales causas de la diabetes de tipo 2 es padecer sobrepeso u obesidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener un peso saludable para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes.

Al tratarse de una fruta muy saciante, el aguacate ayuda a mantener un peso saludable puesto que con poca cantidad es suficiente. Unsplash

Una forma de ayudar a controlar el apetito es consumir alimentos nutritivos y cargados de fibra que proporcionen sensación de saciedad durante un periodo más prolongado, y medio aguacate ya contiene 4,6 gramos de fibra. Una solución eficaz para evitar una gran ingesta calórica. Además, diversos estudios han revelado que los aguacates aumentan la sensación de saciedad y ayudan a controlar el peso.

Asimismo, está científicamente demostrado que la incorporación de medio aguacate a una ración de comida ordinaria reduce en un 40 por ciento las ganas de comer durante las tres horas siguientes a la ingesta. Quienes no toman esa ración de aguacate tienen hambre antes.

Por todo lo explicado, con una importante base científica, parece evidente que antes que abusar de los alimentos procesados o que contengan grasas saturadas, como la mantequilla, la carne roja o los postres con azúcar, es mejor echar mano del aguacate, saludable, saciante y con bajo índice glucémico.

Referencias

Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Faculty of Medicine, Uppsala University, Uppsala Science Park, 75185 Uppsala, Sweden. 'Dietary fats and prevention of type 2 diabetes'. Consultado en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163782708000593?via=ihub

USDA/ARS Children’s Nutrition Research Center, Baylor College of Medicine, Houston, USA. 'Associations between Avocado Intake and Lower Rates of Incident Type 2 Diabetes in US Adults with Hispanic/Latino Ancestry'. Consultado en https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-12-155

Michelle Wien, Ella Haddad, Keiji Oda y Joan Sabaté. A randomized 3x3 crossover study to evaluate the effect of Hass avocado intake on post-ingestive satiety, glucose and insulin levels, and subsequent energy intake in overweight adults. Consultado en https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-12-155

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.