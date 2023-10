Los alimentos que protegen tu cerebro frente a las grasas dañinas

Una de las características de la gastronomía Española que la hace especialmente saludable es la abundancia de aceite de oliva. En realidad, se trata de un caso claro en el que el consumo de grasas saludables (como las que componen dicho alimento) es alto y, por el contrario, el consumo de grasas no saludables es relativamente bajo.

Y es que son varias ya las investigaciones que han encontrado que ciertos ácidos grasos omega-3 (abundantes entre otros alimentos en el aceite de oliva) tienen muchos efectos beneficiosos en diferentes áreas para la salud, mientras que las grasas saturadas (por ejemplo, las presentes en el aceite de palma) pueden resultar dañinas.

Cuáles son las grasas saludables

Ahora, un reciente estudio publicado en el medio especializado Frontiers In Cellular Neuroscience ha concluido que el ácido graso omega-3 ácido docosahexanoico (DHA) puede mitigar en parte el daño provocado por las grasas saturadas a nuestras neuronas.

Particularmente, este es el resultado de experimentos llevados a cabo sobre modelos de ratón y cultivos celulares para analizar el efecto dañino del palmitato, una grasa saturada común, en dos tipos específicos de neuronas: las microglias BV2 y las HippoE-14.

Este método arrojó que los ratones alimentados con una dieta elevada en palmitato presentaban un mayor grado de daño en las neuronas analizadas respecto a aquellos modelos que habían recibido una dieta baja en esta grasa. Interesantemente, exponer a los cultivos celulares al DHA reducía de manera significativa el daño observado ante la exposición al palmitato, lo que sirve de base para postular un posible efecto neuroprotector.

Qué alimentos protegen el cerebro

Aunque se trata de un trabajo con ciertas limitaciones importantes (concretamente, al haberse realizado sobre ratones y cultivos celulares, sus resultados no son inmediatamente extrapolables a los seres humanos; igualmente, los hallazgos se limitan a ciertos tipos concretos de neuronas), redunda en las recomendaciones que llaman a evitar los alimentos demasiado ricos en grasas saturadas y a optar, en su lugar, por otros con mayores concentraciones de ácidos grasos omega-3.

Las grasas saturadas a menudo proceden de alimentos de origen animal terrestre, y se encuentran presentes en gran medida en alimentos ultraprocesados (aperitivos, bollería industrial). Existe un cuerpo muy importante de literatura científica que ha arrojado que las dietas excesivamente ricas en este tipo de comidas pueden aumentar el riesgo de problemas de diversa índole, como cardiovasculares o metabólicos.

Por el contrario, algunos ejemplos claros de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 son los pescados y las fuentes vegetales; en el primer caso, se encuentran especialmente presentes en pescados azules como el atún o el salmón. En el segundo, incluiríamos ingredientes como el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate.

Referencias

Michael J. Butler, Sabrina E. Mackey-Alfonso, Nashali Massa, Kedryn K. Baskin, Ruth M. Barrientos. Dietary fatty acids differentially impact phagocytosis, inflammatory gene expression, and mitochondrial respiration in microglial and neuronal cell models. Frontiers in Cellular Neuroscience (2023). DOI: https://doi.org/10.3389/fncel.2023.1227241

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.