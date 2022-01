Cuánto aceite de oliva se debe tomar al día para alargar la vida

El aceite de oliva es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y elemento principal de la dieta mediterránea. Su consumo es altamente recomendable para una dieta equilibrada y saludable y además España es uno de los principales países productores a nivel global.

En este sentido, un nuevo estudio arroja información actualizada sobre los beneficios de este producto y sostiene que la ingesta de más de siete gramos de aceite de oliva cada día (aproximadamente media cucharada) se asocia a un menor riesgo de mortalidad por patologías cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y respiratorias.

¿Hay que aumentar la ingesta de aceite de oliva?

La investigación, que se ha publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', tenía como objetivo evaluar si el consumo de aceite de oliva está asociado o no con la mortalidad total y por causas específicas en hombres y mujeres.

Como conclusión general, los investigadores descubrieron que una mayor ingesta de aceite de oliva estaba relacionada con un menor riesgo de mortalidad total y por causas específicas. "Reemplazar la margarina, la mantequilla, la mayonesa y la grasa láctea por aceite de oliva se asoció con un menor riesgo de mortalidad", detallan en el estudio.

"Nuestros resultados respaldan las recomendaciones dietéticas actuales de aumentar la ingesta de aceite de oliva y otros aceites vegetales insaturados", indica la doctora Marta Guasch-Ferré, investigadora principal del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en Estados Unidos y autora principal del estudio, en declaraciones recogidas por Infosalus.

¿Cuáles son los beneficios notificados de su consumo?

De esta manera, los profesionales sanitarios deberían recomendar a sus pacientes la sustitución de determinadas grasas por aceite de oliva para mejorar la salud. "Nuestro estudio ayuda a hacer recomendaciones más específicas que serán más fáciles de entender para los pacientes y, con suerte, de implementar en sus dietas", añade la experta.

Para llevar a cabo la investigación, los expertos utilizaron datos de un total de 60.582 mujeres y 31.801 hombres que no padecían enfermedades cardiovasculares previas ni ningún cáncer al comienzo del estudio, que fue en el año 1990.

Durante 28 años se ha llevado a cabo un seguimiento y se ha evaluado la dieta mediante cuestionarios precisos cada cuatro años con cuestiones como la frecuencia en la que comían determinados alimentos, el tipo de grasas, de aceite, etc.

En estas más de dos décadas ha habido 36.856 muertes. Los participantes que consumían más aceite de oliva solían ser más activos a nivel físico y también ingerían más frutas y verduras.

Al hacer la comparación entre aquellos que más consumían y los que rara vez lo hacían, los expertos encontraron que los participantes con más consumo tenían un 19% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, un 17% menos de mortalidad por cáncer, un 29% menos de mortalidad neurodegenerativa y un 18% menos de mortalidad respiratoria.