Cómo acabar con la hinchazón abdominal: nueve pautas para eliminar la inflamación y retención de líquidos

Tras las vacaciones de Navidad es habitual sentirnos inflamados o haber ganado algo de peso debido a que solemos comer más días fuera de casa, experimentamos más episodios de estrés o ansiedad y tenemos más celebraciones con amigos y familiares.

Por eso, es muy común que experimentemos hinchazón abdominal, reflujo o acidez los días posteriores a estas fiestas, así como inflamación o retención de líquidos. Pero, ¿cómo podemos mejorar estos síntomas? Como explica la dietista-nutricionista Blanca García-Orea, más conocida en Instagram como Blanca Nutri, estos problemas mejoran al volver a la rutina habitual y ofrece una serie de recomendaciones para facilitar este proceso.

Espaciar comidas, ayunos e infusiones

El primer consejo que ofrece la experta en nutrición es no comer de forma continua y tratar de espaciar las comidas al menos cuatro horas. "Dejas que el sistema digestivo pueda hacer su autolimpieza de la digestión anterior. Mejorarán los gases y la hinchazón abdominal", indica.

Asimismo, aconseja hacer tres comidas diarias y evitar las meriendas durante los días en los que haya inflamación. Otro consejo es practicar ayunos de, al menos, 12 horas de duración. De tal manera que si cenas sobre las 20.00 o 21.00 horas deberías desayunar, como mínimo, en torno a las 08.00 - 09.00 horas.

Otra recomendación para aliviar la sintomatología asociada a la hinchazón abdominal es tomar infusiones entre horas. "La de jengibre la recomiendo especialmente", detalla Blanca Nutri. Además, no es aconsejable comer sin tener hambre, por lo que "si has hecho una comida copiosa y en la siguiente no tienes hambre, no comas, no pasa nada". Lo más importante es "escuchar a tu cuerpo" y si tienes hambre, comer.

Practicar deporte y descansar

En este sentido, la dietista-nutricionista recomienda la ingesta de proteínas y grasas buenas en las comidas, además de verduras y frutas. "No comas harinas, azúcares o edulcorantes". El deporte también es fundamental para reducir la inflamación, por lo que aconseja practicar ejercicio físico de forma frecuente o caminar, al menos, 30 minutos cada día.

La experta recuerda la importancia de descansar y mantener una adecuada higiene del sueño. "Si duermes mal o poco notarás que tienes más ansiedad, probablemente por el dulce, porque se desregula la glucosa", subraya. Por último, hay que tener en cuenta la exposición a la luz solar natural, sobre todo ahora en invierno, y estar en contacto con la naturaleza.