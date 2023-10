Estos son los síntomas que debes tener en cuenta para identificar la diabetes

La diabetes es una enfermedad que no tiene cura, por lo que una vez diagnosticada, lo que se busca es mejorar la calidad de vida del enfermo y encontrar la manera para que este pueda controlarla y mantenerse sano, sin poner en peligro su vida. Según datos de la Federación Española de Diabetes, España se encuentra entre los países con mayores tasas de diabetes, un 14,8%, lo que está por encima de la media europea, que es de un 9,2%.

Cuanto antes se detecte y diagnostique la diabetes, mejor para el paciente, pero sus síntomas no siempre se reconocen. Durante el comienzo de la enfermedad no siempre son perceptibles y generalmente se ignoran o se achacan a otros problemas de salud puntuales, por eso es importante hacerse controles y análisis de sangre periódicos, así como aprender a reconocer los síntomas porque, de no tratarse, puede derivar en problemas graves de salud.

¿Cuál es la principal causa de la diabetes?



Síntomas para identificar la diabetes. iStockphoto

La insulina, que es una hormona que produce el páncreas, hace que la glucosa de los alimentos pase a las células y entonces se pueda usar como energía. En ocasiones el cuerpo no produce suficiente, no produce en absoluto o puede ser que no la use de manera adecuada, haciendo que la glucosa quede en la sangre y no llegue a las células. La diabetes se produce cuando el nivel de glucosa en sangre es demasiado elevado y demasiada glucosa en la sangre puede provocar problemas de salud.

La causa de la diabetes no es única, sino que depende del tipo de diabetes:

Diabetes tipo 1. Puede aparecer a cualquier edad, pero suele diagnosticarse en niños y en jóvenes. En este tipo de diabetes el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca a las células del páncreas que la producen.

Puede aparecer a cualquier edad, pero suele diagnosticarse en niños y en jóvenes. En este tipo de diabetes el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca a las células del páncreas que la producen. Diabetes tipo 2. En este caso, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente, es el tipo de diabetes más común y, aunque puede producirse a cualquier edad, se presenta con mayor frecuencia en personas de mediana edad y ancianos.

En este caso, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente, es el tipo de diabetes más común y, aunque puede producirse a cualquier edad, se presenta con mayor frecuencia en personas de mediana edad y ancianos. Diabetes gestacional. Afecta a algunas mujeres durante el embarazo y habitualmente desaparece tras el nacimiento del bebé.

Existen otros tipos de diabetes, como la monogénica, que es hereditaria, y la relacionada con la fibrosis quística.

Síntomas para identificar la diabetes

Los síntomas de la diabetes dependen de los niveles de glucosa en sangre. En el caso de la diabetes tipo 1 tienden a aparecer rápido y ser más intensos, no así en el resto, incluso puede haber personas que no presenten síntomas.

Entre los síntomas más frecuentes encontramos una sed superior a la normal, así como una necesidad de miccionar con mayor frecuencia, suele producirse también una pérdida de peso involuntaria (en le caso de la diabetes de tipo 1 suele acompañarse de una mayor sensación de hambre), suele producirse una mayor sensación de cansancio y debilidad, que se debe a que la producción de insulina no es suficiente (o es inexistente), por lo que la glucosa, que es de donde obtenemos la energía, no pasa a las células. Sin energía suficiente, aparece el cansancio.

Síntomas para identificar la diabetes. Getty Images/iStockphoto

Puede producir también hormigueo o entumecimiento en las manos y los pies, y visión borrosa -porque el aumento de la glucosa en sangre hace que disminuyan los líquidos del organismo, incluyendo los que mantienen los ojos hidratados. Es habitual que se produzcan infecciones frecuentes y que heridas como las llagas o las úlceras tarden en cicatrizar, también que aparezcan cetonas en la orina.

Tanto si los síntomas son muy claros como si el individuo tiene dudas, lo mejor es acudir a un profesional médico que pueda hacer las pruebas adecuadas y así descartar o confirmar la enfermedad, comenzando cuanto antes con el tratamiento necesario para evitar que los daños vayan a más.

