Diabetes: Claves y pautas para controlar la enfermedad una vez que te la diagnostican

El diagnóstico de una enfermedad suele dejar al paciente en un estado de shock. Se producen momentos de incertidumbre, angustia y miedo, reacciones habituales y entendibles de las que conviene reponerse para poder dar el siguiente paso, afrontarlas y establecer las medidas necesarias para aprender a vivir con ello.

Sobre todo cuando se trata de enfermedades como la diabetes, que puede llegar a causar problemas serios si no se trata adecuadamente. Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre están muy altos porque el cuerpo tiene problemas a la hora de producir insulina, una hormona natural que se produce en el páncreas.

La insulina es la encargada de transportar la glucosa que se obtiene de los alimentos a las células, para obtener energía. En las personas con diabetes, la glucosa entra al torrente sanguíneo, pero no hay insulina o no hay suficiente para repartirla a las células, por lo que se acumula en sangre.

Existen diferentes tipos de diabetes y algunas de ellas son potencialmente reversibles, es decir, con el tratamiento adecuado y siguiendo las pautas de los profesionales del sector, podemos curarnos, evitando que se convierta en una enfermedad crónica. Estos son los casos de la prediabetes y la diabetes gestacional.

La prediabetes se produce cuando los niveles de glucosa en sangre son más elevados de lo habitual, pero no tanto como para ser considerado diabetes, eso sí, podría llegar a serlo si no se hace nada para evitarlo. La gestacional tiene lugar durante la gestación o embarazo y suele desaparecer tras el nacimiento del bebé, lo que no quiere decir que no sea necesario tratarla. Entre las crónicas encontramos la diabetes tipo 1, en la que el cuerpo no produce insulina, y la de tipo 2, en la que la producción es insuficiente.

Pautas para controlar la enfermedad

El primer paso para controlar la enfermedad es conocerla, aprender todo lo que se pueda sobre ella, sobre las consecuencias y los síntomas, sobre los tratamientos a seguir y los que pueden ser útiles en cada caso concreto. El conocimiento es poder y saber qué podemos esperar es clave para una pronta reacción en caso de que sea necesario.

Seguir las pautas marcadas por los profesionales es también imprescindible, sobre todo tomar la medicación de la manera en la que ha sido pautada por ellos. Además, hay varias cosas que se pueden hacer en el día a día para poder sentirse mejor y hacer una vida normal a pesar del diagnóstico.

La alimentación siempre es una gran ayuda y en estos casos es habitual establecer un plan de alimentación junto con los sanitarios al cargo, que será esencial para poder mantener los niveles de glucosa estables. La actividad física es otra de las recomendaciones que nunca falla si queremos llevar una vida más saludable. Unos 30 minutos diarios pueden cambiar por completo nuestra vida, con una caminata ligera o una sesión en la piscina.

Aprender a controlar los niveles de azúcar en sangre puede marcar una gran diferencia en la vida diaria de una persona diabética, sobre todo si está en tratamiento con insulina. Los resultados del monitoreo ayudan a tomar decisiones sobre la alimentación y las medicinas. Existen diferentes sistemas y cada vez son más precioso y cómodos para el paciente.

Diabetes: cómo reconocerla

Aunque algunas personas no presentan síntomas, también se les puede detectar la enfermedad con un análisis de sangre. En el caso de la diabetes de tipo 1, sí que se suelen presentar síntomas, de hecho, estos pueden aparecer rápido y ser intensos. Algunos de los más frecuentes son más sed de la habitual, así como mayores ganas de miccionar, cansancio e irritabilidad, visión borrosa, yagas que tardan en cicatrizar, pérdida de peso o infecciones frecuentes.

Un diagnóstico a tiempo puede ser una victoria, por lo que consultar con un especialista en caso de duda siempre es recomendable. Una alimentación adecuada, una vida activa y seguir las recomendaciones de los expertos pueden marcar una gran diferencia y mejorar la calidad de vida del paciente.

