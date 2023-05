Logran restaurar la sensibilidad a la insulina en células hepáticas de pacientes con diabetes tipo II

La diabetes de tipo II es una condición que se diagnostica cuando el cuerpo pierde la habilidad para responder a la insulina, una hormona que controla los niveles de azúcar en sangre. Se trata de una enfermedad a menudo ligada al estilo de vida (factores como la obesidad, el sobrepeso o una dieta poco saludable) y para la cual en la actualidad no existe una cura.

Por tanto, hasta ahora las estrategias para afrontarla se han basado en la regulación del nivel de glucosa en sangre. No obstante, una nueva investigación publicada en el medio especializado ACS Nano ha revelado que podría ser factible revertir la resistencia a la insulina actuando selectivamente sobre ciertas moléculas reactivas específicas en el hígado.

Nanopartículas de platino

La evidencia reciente había mostrado que la pérdida de la sensibilidad a la insulina (esto es, la capacidad de las células hepáticas de responder ante los diferentes niveles de esta hormona y regular en consecuencia los niveles de azúcar en sangre) podría estar causada por la producción en las mitocondrias (un orgánulo de las células) de unas moléculas dañinas llamadas especies reactivas de oxígeno.

En esta línea, se sabía que las partículas diminutas de platino son efectivas a la hora de acabar con las especies reactivas de oxígeno, pero son rápidamente eliminadas del hígado debido a su pequeño tamaño.

Para evitar este problema, estos investigadores han desarrollado un sistema combinado que emplea 'nanocarroñeros' biodegradables que pueden 'atacar' las especies reactivas de oxígeno de manera efectiva y restaurar la sensibilidad a la insulina, ofreciendo una esperanza para desarrollar un tratamiento para la diabetes de tipo II.

Efectiva en modelos animales

Estos 'nanocarroñeros' se 'fabrican' a base de células de un hongo recubiertas de sílice y de nanopartículas de platino. Posteriormente, se elimina el hongo, dejando una estructura hueca que se rellena de unas sustancias ('desacopladores mitocondriales') que paran la producción de especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias y se recubren una vez más con una capa de grasas.

La estrategia se probó en cultivos de células hepáticas, en las que eliminaba las especies reactivas de oxígeno y evitaba que se produjeran más, restaurando la habilidad de las células para absorber glucosa en respuesta a la insulina. También mostró ser efectiva en modelos animales (ratones), en los que eliminó parte de la grasa acumulada en el hígado y ayudó a lograr un funcionamiento más saludable del órgano.

Con todo, cabe recordar que estos métodos experimentales no justifican aún el empleo como tratamiento en humanos, por lo que el sistema aún debe atravesar varias fases más (incluyendo varios ensayos clínicos en humanos) antes de traducirse en una terapia de uso real. Aún así, esta innovación podría ser la semilla para tratamientos más eficaces con los que atajar una enfermedad en auge como es la diabetes tipo II.

