La diabetes de tipo II puede causar demencia, según un estudio

La salud humana constituye un conjunto muy complejo en el que diversos elementos están interrelacionados de maneras a veces difíciles de desentrañar. Así, hace tiempo que los científicos son conscientes de las conexiones que existen, por ejemplo, entre el sistema cardiovascular y el nervioso.

En esta línea, un nuevo estudio publicado en el medio especializado MedRxiv y llevado a cabo sobre una muestra de más de 300.000 pacientes ha encontrado algunos mecanismos que podrían explicar el modo en el que la diabetes de tipo II, una enfermedad que es de tipo fundamentalmente metabólico y cardiovascular, podría estar detrás del desarrollo posterior de un trastorno de tipo neurodegenerativo como es la demencia.

Mayor relación con la demencia vascular

La evidencia previa ya había indicado que las personas con diabetes tenían un riesgo entre 1,4 y 2,2 veces mayor de desarrollar demencia que las personas sin la condición. La naturaleza de la relación, no obstante, sigue sin estar del todo clara.

Por ello, estos investigadores segmentaron la cohorte en dos grupos (aquellos que padecían diabetes y aquellos que no) y realizaron un análisis basado en la aleatorización mendeliana (un método que tiene en cuenta la variación medida en genes cuya función es conocida para examinar el efecto causal que tiene un factor de riesgo modificable, como la diabetes de tipo II, en el desarrollo de una enfermedad, en este caso la demencia).

Efectivamente, el riesgo de padecer demencia era cercano al doble en aquellos con diabetes (un 2% frente a un 1%). La prevalencia del alzhéimer era más o menos similar en los dos subgrupos, por lo que la diabetes se relaciona más fuertemente con otras formas de demencia como la demencia vascular.

Aún así, los investigadores resaltan que el estudio tiene algunas limitaciones. La principal, dicen, es que la mayoría de los participantes eran hombres, con lo que los resultados no son inmediatamente trasladables a las mujeres.

Referencias

Elizabeth M Litkowski, Mark W Logue, Rui Zhang, Brian R Charest, Ethan M Lange, John E Hokanson, Julie A Lynch, Marijana Vujkovic, Lawrence S Phillips, Richard L Hauger, Leslie A Lange, Sridharan Raghavan. Mendelian randomization study of diabetes and dementia in the Million Veteran Program. medRxiv (2023) doi: https://doi.org/10.1101/2023.03.07.23286526