Senderismo, alimentación o medicamentos: qué hacer para salir de la prediabetes

En España, uno de cada siete adultos padece Diabetes, según los últimos datos ofrecidos por la Sociedad Española de Diabetes. Nuestro país ya se encuentra en el segundo puesto de mayor prevalencia y ya alcanza un gasto sanitario de más de 15 millones de dólares. Por ello, la prevención de la enfermedad sigue siendo el principal objetivo, así como mejorar la calidad de vida de las personas ya diagnosticadas.

La Diabetes es una enfermedad crónica que a día de hoy no tiene cura. Se han detectado dos tipos: Tipo 1 y Tipo 2. Mientras que en la primera, el sistema inmunitario ataca a las células del páncreas que producen insulina acumulándose azúcar en la sangre, en la segunda las células dejan de responder a la insulina, no pudiendo tomar la glucosa del riego sanguíneo, lo que se llama también resistencia a la insulina. No obstante, antes de llegar a estos tipos, los expertos ya están diagnosticando la prediabetes.

¿Qué es la prediabetes?

Se habla de prediabetes cuando los niveles de azúcar en sangre han alcanzado unos valores altos, pero no tan elevados como para que el paciente sea diagnosticado con Diabetes Tipo 2. Los expertos y profesionales médicos, en su lucha por prevenir esta "pandemia" global, han empezado a implicarse en la búsqueda de cualquier alteración en los niveles de glucosa de nuestro organismo.

Así es como muchos pacientes pueden salvarse de padecer esta enfermedad crónica y sin cura que puede tener otras consecuencias graves en la salud. Porque sí, la buena noticia en el diagnóstico de la prediabetes es que esta puede ser revertida con la ayuda médica y el cambio de estilo de vida.

Salir a caminar para prevenir la prediabetes

Los expertos han podido demostrar que cuando una persona con prediabetes comienza una actividad física como caminar, los niveles disminuyen. Uno de los principales problemas que la glucosa en sangre aumente viene dado por el sobrepeso o la obesidad. Iniciar una rutina de ejercicios o deportes puede ayudar a regular los valores, adelgazar y, por tanto, prevenir la aparición definitiva de diabetes.

Hacer senderismo a menudo, marchas a paso ligero o incluso técnicas como andar en el sitio y sin salir de casa pueden tener muchos beneficios. Ya no solo perderás peso, lo que es vital para que no se acumule la glucosa, también favorecerás al organismo mejorando el flujo sanguíneo y previniendo otras enfermedades como la hipertensión o el colesterol.

Cuidar la alimentación es vital en la prediabetes

Cuando una persona es diagnosticada como diabética, su estilo de vida y su alimentación deben cambiar completamente. No obstante, la misma situación debes pasar si eres paciente con prediabetes. En el primer caso, esta servirá para no sufrir consecuencias graves en su salud y cuidar su calidad de vida, en el segundo, una dieta saludable podría salvarte de padecer la enfermedad.

Puedes trabajar con el equipo médico o un nutricionista en generar una alimentación que ayude a bajar los niveles de azúcar en sangre. Además, es primordial que te mantengas hidratado y consumas al menos los 2L de agua diarios que recomiendan los expertos. Los alimentos que debes consumir son los bajos en calorías, bajo en grasas y altos en fibra. En tu dieta recomendada encontrarás:

Frutas . Las manzanas, las peras, los cítricos, las cerezas y las ciruelas tiene bajo índice glucémico (IG).

. Las manzanas, las peras, los cítricos, las cerezas y las ciruelas tiene bajo índice glucémico (IG). Vegetales . Espárragos, brócoli, zanahorias, apio, judías verdes, ensalada de lechuga y otros vegetales, pimientos, espinaca, tomates y calabacín.

. Espárragos, brócoli, zanahorias, apio, judías verdes, ensalada de lechuga y otros vegetales, pimientos, espinaca, tomates y calabacín. Cereales y granos integrales. Avena, quinoa y centeno.

Avena, quinoa y centeno. Aves . Las aves de corral destacan por su contenido bajo en grasas.

. Las aves de corral destacan por su contenido bajo en grasas. Pescado . Sardinas, caballa, jurel, salmón y atún.

. Sardinas, caballa, jurel, salmón y atún. Frutos secos . Las nueces, los pistachos, las avellanas, las almendras y las pipas de girasol.

. Las nueces, los pistachos, las avellanas, las almendras y las pipas de girasol. Lácteos desnatados.

Medicamentos contra la prediabetes

Puede haber ocasiones en la que los profesionales médicos deban añadir algún medicamento al plan de dieta y ejercicios, ya que estos pueden no estar resultando por sí solos efectivos. El utilizado es, normalmente, la metformina, también usada en pacientes con Diabetes Tipo 2. "La metformina es una clase de medicamentos llamados biguanidas. Ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en su sangre y disminuir la cantidad de azúcar que se absorbe de los alimentos", cuentan desde un manual de la Biblioteca Nacional de Medicina.

