Cuenta la historia que en el año 44 A.C un grupo de senadores, entre los que estaba Bruto, apuñalaron a Julio César. La historia relata que el apuñalado pronunció la frase "¿tú también, Bruto?". Una gran mentira que proviene de la adaptación teatral de Shakespeare. No está acreditada la famosa frase que se le atribuye a Julio César. Hay grandes mentiras que pueden mantenerse durante casi 500 años. Otras, en cambio, no pueden mantenerse ni 500 minutos.

En este segundo grupo están las mentiras de Sánchez. Pese a tener una nómina interminable de asesores y de colaboradores, ha entrado en campaña en Madrid regando de mentiras y falsedades la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Además de la indigencia moral que supone arremeter contra los madrileños y su gobierno por un puro interés electoral, el presidente Sánchez llegó a decir a los periodistas en su viaje por África que Madrid falseaba los datos. No solo le desmintió Simón horas más tarde, si no que los propios datos le dejan en evidencia. Analizados los correspondientes al exceso de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y puestos en comparación con los datos de fallecidos que aporta el gobierno cada día, además de los elevados datos de Ceuta y Melilla, destacan los datos de Asturias, en los que el 34,88% de los fallecidos reales no aparecen en las estadísticas, o el 34,5% que no aparecen en Cataluña. En Madrid, en cambio, no se oculta ni de lejos este porcentaje de fallecidos, no se hace este funambulismo con los datos, ni se hace de la mentira virtud.

Si aparece el candidato socialista a la Comunidad de Madrid y dice que el riesgo de fallecer por Covid en Madrid es un 54% superior al resto de España, no se asusten. Se trata de otra gran mentira. La letalidad mide el porcentaje de fallecidos entre los enfermos, esto es, la eficiencia del sistema sanitario. Con datos del INE y del Ministerio de Sanidad la letalidad acumulada en Madrid es del 3,16%, apenas un 10% por encima de la media nacional y muy por debajo de las cifras de letalidad de Asturias, Cataluña o Castilla la Mancha. ¿Tan difícil es comprobar los datos?

Por su parte, la mortalidad por COVID en 2021 de Madrid según los mismos datos es 10 puntos inferior a la media , la quinta más baja de España con un 13%, más de 56 puntos por debajo de la mortalidad en la Comunidad Valenciana en este mismo año. ¿Todo vale para desprestigiar el trabajo del adversario político?

Si en otro momento aparece en el Congreso de los Diputados el entonces Vicepresidente Iglesias y arremete contra los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid , con datos del Imserso y del INE podemos comprobar que la mortalidad en residencias de Madrid se sitúa en el 41,94%, apenas a 3,5% de la media nacional y con seis comunidades con infinitos peores datos, encabezados por el 60,55% de fallecidos en residencias extremeñas. El Vicepresidente de las residencias que en un año no tuvo tiempo de visitarlas también entró en campaña con datos falsos.

Serenidad y responsabilidad pedía Sánchez a la vez que arremetía contra Madrid por datos puntuales de incidencia acumulada o de ingresos en la UCI, obviando la catarata de datos positivos de la región o que en esos mismos parámetros había otras regiones peor situadas. Serenidad y responsabilidad que él no aporta porque ha aceptado el reto de Ayuso de Socialismo o Libertad y sabe que va perdiendo y que lo va a perder, pero su ego le impide aceptarlo.

“Las cifras son más elocuentes que las palabras” dijo Sánchez mientras arremetía contra Madrid con cifras descontextualizadas. Se le olvidó hablar de las cifras económicas, de la inversión extranjera en Madrid en 2020 que alcanzó el 75,2% de toda la inversión extranjera en España. Se le olvidó hablar de los datos de desempleo en la Comunidad que bajaron un 1,22% en marzo, de los datos de comercio minorista que se comportó dos puntos mejor que la media nacional o de la confianza empresarial.

Sánchez llegó a decir en el Congreso en su comparecencia sobre los fondos europeos esta pasada semana que Madrid era la única comunidad sin ayudas para la hostelería en todo el país, mintiendo de nuevo y sobre todo aprovechando la tribuna del parlamento para hacer una sucia campaña electoral.

Los datos le desmienten, también en esto, con una Comunidad que ha invertido más de 184 millones de euros en ayudas para sus empresas y que ha apostado por mantener los negocios abiertos en lugar de apostar por el cierre que pretendía la izquierda regional y nacional.

Frente a las mentiras, datos. Frente a palabras falsas, cifras elocuentes, cifras que hablan por sí mismas. En definitiva, rigor.

Hay mentiras que pueden aguantar el paso de casi 500 años pero otras no tienen de vida útil más que unos minutos, justo lo que se tarda en demostrar la nula credibilidad de quien intenta utilizarlas para sacar rédito político. Pero ya no cuela, no en Madrid, y no en estas elecciones. Game Over, Pedro.