Equidad para poner cota al cáncer

La supervivencia al cáncer se ha incrementado, en términos generales, en un 20% en los últimos años y las previsiones sobre el crecimiento de este porcentaje son cada vez más alentadoras. Sin embargo, el informe State of Health in the EU, elaborado por la OCDE, evidencia que las cifras de supervivencia de España no son las mejores de Europa.

El cáncer impacta de una forma incalculable sobre nuestra realidad socioeconómica. Hablamos de más de 280.000 nuevos diagnósticos y 113.000 fallecimientos al año en nuestro país. A estos datos se suman el todavía incuantificable impacto de la Covid-19. Una realidad que no podemos obviar ninguno de los actores implicados -directa e indirectamente- en el abordaje de esta enfermedad, menos aún en el Día Mundial Contra el Cáncer.

En particular, reclamamos una revisión del modelo asistencial del cáncer, puesto que no responde a todas las necesidades

Es incuestionable la excelencia de nuestro sistema sanitario. No obstante, algunos especialistas coincidimos en la necesidad de un cambio organizacional. En los procesos o en la forma de enfocar la atención. En particular, reclamamos una revisión del modelo asistencial del cáncer, puesto que no responde a todas las necesidades actuales de los pacientes oncológicos.

Es imprescindible que podamos garantizar el acceso al diagnóstico y al tratamiento para todos los pacientes, sin diferencias. Desafortunadamente, la realidad evidencia que en nuestro país existen situaciones de inequidad en el acceso a la innovación oncológica. Innovación entendida bien como acceso a nuevos medicamentos, bien como acceso al diagnóstico molecular.

Solo alrededor del 50% de los fármacos aprobados por la EMA -a nivel europeo- se aprueban posteriormente en España, tal como indica el informe EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2020 Survey. Este documento también alerta de que, tras su aprobación por la EMA, el tiempo medio de acceso a medicamentos oncológicos en España supera los 410 días, frente a los cerca de 120 días en países como Alemania.

Este reto debe resolverse antes del 2030

Consciente de estas desigualdades, la propia Comisión Europea, mediante el Europe’s Beating Cancer Plan, ha subrayado la necesidad de que Europa se comprometa a garantizar la equidad en el acceso a la innovación para todos los pacientes oncológicos de los Estados miembro. Un compromiso que diferencia, como ejes fundamentales, el acceso a diagnóstico molecular, el acceso a nuevos fármacos y la reorganización de algunos aspectos trascendentales como la creación de centros complejos, monográficos, dedicados exclusivamente a la atención del cáncer -a imagen y semejanza de los centros norteamericanos ya existentes-. Este reto debe resolverse antes del 2030.

La oportunidad para actuar en cáncer es ahora. Tenemos por delante el desafío de hacer nuestro el Plan Europeo, y la mejor forma de hacerlo es alineándolo con nuestra Estrategia Nacional del Cáncer del SNS.