El PSOE saca la artillería en la precampaña de las europeas para difuminar las negociaciones de Illa en Cataluña

Parece que hace días que comenzó la campaña de las elecciones europeas, pero lo cierto es que no lo hará hasta el próximo viernes, 24 de mayo. Y es que los partidos han enlazado la contienda de las catalanas con las del Parlamento Europeo, que culminará con los comicios del 9 de junio. Quien parece que ha cogido más carrerilla es el PSOE, que ha puesto a pleno rendimiento toda la maquinaria electoral coincidiendo con las negociaciones para la investidura del líder del PSC, Salvador Illa.

La candidata socialista para el 9J, la vicepresidenta Teresa Ribera, ya presentó su candidatura el pasado miércoles en Sevilla junto a María Jesús Montero; tampoco esperará para salir con toda la artillería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acompañará a Ribera en un acto este sábado desde Barcelona junto con Salvador Illa. Y el PSOE no reservará para la campaña la aparición de uno de los mayores activos electorales, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que apoyará a Ribera este domingo en un mitin desde Cádiz.

Ferraz ya tenía intención de volcarse en las europeas nada más conocer los resultados de las catalanas, con el fin de valerse de la movilización de su electorado en estos comicios y, a su vez, que las negociaciones de Illa para su investidura no provocasen ninguna injerencia de cara al 9J. De hecho, la intención de Moncloa y Ferraz es que las conversaciones del PSC con todos los partidos -excepto con Vox y Aliança Catalana- sean muy discretas y no se materialicen hasta el 10 de junio, el día siguiente a las elecciones, lo que además coincide con la fecha límite para que se conforme la Mesa del Parlament -que tomará el primer pulso de los pactos- y con la "baja temporal" del presidente de ERC, Oriol Junqueras, para abrir un periodo de "escucha activa" y reflexión. Así, no se espera que los acuerdos para conformar el Gobierno de la Generalitat se conozcan hasta pasadas las elecciones europeas, o eso pretenden los socialistas.

A lo que sí se dará visibilidad desde Ferraz es a la precampaña para las europeas, comenzando por este fin de semana, con Pedro Sánchez arropando el sábado a su candidata en Barcelona, lo que también hará Zapatero este mismo domingo. En Ferraz los consideran dos grandes activos que tendrán bastante presencia en la campaña de Ribera, como ya lo tuvieron en las anteriores. Además, Zapatero les da un "plus" en Europa por lo que supone en la lucha contra la ultraderecha, que es el principal eje de campaña de los socialistas.

La "claudicación" del PP a la "ultraderecha"

La estrategia de alertar contra la "ultraderecha" es el eje central de la campaña de los socialistas para el 9J. Además, será un tema trascendental en estas elecciones, dado el avance de los partidos de extrema derecha en Europa, cuyo grupo ya pugna por una tercera posición en el Parlamento Europeo. En este sentido, Zapatero tendrá un papel crucial "por lo que supone en la lucha contra la ultraderecha", señalan fuentes de Ferraz.

También confrontarán en este sentido con su principal enemigo a abatir, que es el PP. Al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, le vuelven a achacar todos sus pactos autonómicos con el partido de Santiago Abascal- que celebra un acto este domingo arropado por el presidente de Argentina, Javier Milei-, además de reprocharle lo que consideran "tibieza" con este tipo de líderes y con la "ola reaccionaria" en Europa, le echan en cara su discurso contra la okupación y la migración en la recta final de la campaña de las catalanas. Sánchez fue muy directo al respecto en la entrevista de este viernes en La Sexta, en la que acusó a los populares de "copiar" el discurso xenófobo de Vox y de "mimetizarse" con la ultraderecha renunciando a sus propios postulados para asumir los de Santiago Abascal.

Lo cierto es que los pronósticos de cara a las urnas del 9J son mejores para los socialistas que antes del comienzo del ciclo electoral, según las cifras que manejan. El PSOE cree que los resultados en el País Vasco y en Cataluña han movilizado a su electorado, lo que los socialistas quieren mantener para sumarse un punto electoral más frente al PP.

Por otro lado, tras los comicios en Cataluña, ERC, que tendrá que sentarse a negociar con Illa para intentar formar Gobierno, trata de salir de su debacle electoral después de que varios de sus dirigentes, entre ellos Pere Aragonès, Oriol Junqueras y Marta Rovira, hayan anunciado que dejarán la primera línea política para dar paso a nuevas caras.

Así, la secretaria general de los republicanos será la que se encargue de coordinar las negociaciones de los republicanos para la investidura del próximo presidente de la Generalitat, es decir, se sentará frente al líder del PSC, el que más escaños obtuvo el pasado día 12. El último de sus cometidos antes del Congreso Nacional del 30 de noviembre y que tendrá que ser secundado por las bases del partido en votación.