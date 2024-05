La crisis de liderazgo de ERC da alas al PSC en su camino para hacer a Illa presidente

Reina el silencio en Moncloa ante la decisión de Oriol Junqueras de abandonar temporalmente la Presidencia de ERC durante el proceso de recomposición interna del partido, que coincide con las negociaciones para la investidura de un nuevo presidente de de la Generalitat. "Respeto absoluto", se limitan a decir fuentes del Ejecutivo, que insisten en que es el PSC quien tiene que liderar con total autonomía esta cuestión. En el partido catalán la palabra más repetida también es "prudencia", aunque le añaden un punto de optimismo. La decisión de Junqueras podría ser táctica, con el objetivo de evitar los costes de estar al frente de ERC cuando alcance un acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa, así lo contempla una fuente de la Ejecutiva. No creen que se vaya a producir una repetición electoral con el partido republicano descabezado y con Junqueras todavía inhabilitado aunque, de momento, no quieren hablar muy alto porque ven complicado anticipar los movimientos de un partido que está en un momento de "shock" y con un difícil escenario por delante.

Al Gobierno y a los socialistas les conviene no hacer ruido y respetar los tiempos de los republicanos, y así pretenden actuar hasta las elecciones europeas del 9 de junio. De hecho, el día siguiente a las mismas es clave. Además de ser el primer día de la mencionada "baja temporal" de Junqueras, también es el límite para constituir la Mesa del Parlament, cuya composición dará pistas sobre cómo van las negociaciones para la Generalitat. Desde el PSC también asumen que la Mesa tomará el pulso sobre las intenciones reales de Carles Puigdemont, en concreto, sobre su órdago asegurando que se presentará a una investidura e irá "hasta el final" sin temer a unas nuevas elecciones.

Hasta ahora, la Mesa era de mayoría independentista, pero esto podría cambiar después de los resultados electorales del 12M. En ello tendrán un papel determinante tanto Junts como ERC. Además, este órgano parlamentario será el que decida sobre quién irá primero a una investidura, si Illa o Puigdemont. En cualquier caso, el único que tiene opciones en estos momentos es Illa, ya que el PSC ya avanzó que no iba a apoyar al líder independentista, algo en lo que se reafirman.

Desde el PSC confirman que los ánimos son "buenos" e insisten en la idea de que los resultados del candidato del PSC fueron "incontestables". Con todo, respetarán los procesos internos "de cada partido" y sus tiempos. No quieren agitar el avispero interno de los republicanos ni que las negociaciones -que las habrá, aunque de forma discreta- influyan en las elecciones europeas. Desde Ferraz apuntan en la misma dirección, respetan los "pasos que está dando ERC" y les darán el tiempo que necesiten.

En cuanto a Puigdemont, aguantan el pulso sin querer entrar mucho al trapo, aunque no les hace ninguna gracia la comparación que ha hecho para justificar que se presentará a la investidura, señalando que tiene el mismo derecho a hacerlo que Pedro Sánchez, cuyo Gobierno también es de minoría después de que el PSOE quedase en un segundo lugar en las elecciones del 23J. Ferraz rechaza rotundamente la comparación dado que Illa sí tiene opciones para gobernar en Cataluña.

Aumenta la polarización Illa-Puigdemont

Los resultados electorales en Cataluña han dejado un escenario complicado, aunque con unos números que, de momento, solo permiten gobernar al PSC, ya sea en coalición o en minoría. Con todo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, no parece que se vaya a dar por vencido y menos después de su promesa de dejar la política activa si no era presidente. De hecho, fuentes de la Ejecutiva del PSC creen que esto hará que la polarización entre Puigdemont e Illa aumente, lo que supone una razón más para que ERC no vea deseable repetir las elecciones.

El único partido que aboga abiertamente por esta opción es Junts, ya que podría ser la única posibilidad de que le den los números para ponerse al frente de la Generalitat y evitar las consecuencias de su promesa. Todo ello, suponiendo que ese aumento de la "polarización" concentrase los votos en Junts y en el PSOE. Con todo, Illa ya dijo abiertamente en una entrevista en la SER que no cree que deba ir contra Puigdemont. Sobre su promesa de dejar la política si no consigue ser investido, apuntó que "todo el mundo tiene derecho a plantear sus opciones".