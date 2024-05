Sánchez descarta "completamente" hacer presidente a Puigdemont: "Debe asumir la realidad. Todo conduce a Illa"

El apoyo a una eventual investidura de Carles Puigdemont en Cataluña por parte del PSC está "totalmente descartado" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene claro que todos los caminos conducen a que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat, algo que tendría que asumir Puigdemont. "Creo que Puigdemont tiene que asumir la realidad, no hay una mayoría independentista y todos los caminos conducen al mismo protagonista, al ganador, Salvador Illa", ha aseverado en una entrevista en el programa ARV de La Sexta.

Sánchez ha comparado a Puigdemont con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando ganó las elecciones del 23J pero no sumaba la mayoría parlamentaria para formar un Gobierno de coalición. "Puigdemont está en una situación parecida, no ha logrado ni una cosa ni la otra. Le costará más o menos tiempo, pero la realidad es la realidad: no le dan los números para ser elegido presidente", ha plasmado Sánchez, que ha ironizado diciendo que el líder de Junts puede optar a hacer como Feijóo y decir que "no es presidente porque no quiere".

