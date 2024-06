Un numeroso grupo de madridistas se queda tirado en Barajas tras pagar más de 1.000 euros: "No nos han dado ninguna solución"

El viaje a Londres para presenciar la final de la Champions en Wembley entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund se ha convertido en una dramática odisea para 270 aficionados que, finalmente, se han quedado 'tirados' en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras la cancelación del vuelo a tierras londinenses por "problemas mecánicos".

La compañía aérea, tras este desafortunado episodio y con tan poco margen de actuación, no ha podido ofrecer otra solución a unos aficionados que no podrán asistir al ansiado encuentro después de haberse gastado un total de 1.095 euros.

Al parecer, el Real Madrid ha hecho todo lo posible para reubicar en otros vuelos al máximo de aficionados posibles (16, de momento) y compensará a aquellos que finalmente no puedan viajar con una entrada para ver el partido en el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu.

El testimonio de uno de los afectados

Javier, uno de los aficionados afectados por la cancelación del vuelo, ha expresado su decepción en los micrófonos de la Cadena SER. "Lo habíamos organizado con la peña 'Capote y Montera'. Habíamos contratado el viaje de ida y vuelta y habíamos pagado todo. Cuando hemos llegado aquí nos han cancelado el vuelo y no nos han dado ninguna solución. Desde Aena nos han dicho que ha sufrido una avería el avión y no podía salir. ¿Solución? Aquí no se ha presentado nadie", expresó, dejando entrever que, posiblemente, hayan sido víctimas de una "estafa".

No obstante, los casi 300 seguidores perjudicados no pierden la fe y la esperanza por presenciar la final en directo: "Parece ser que el vuelo ya estaba cancelado desde el jueves y aquí estamos esperando todavía a ver si hay alguna oportunidad de poder viajar, aunque lo vemos complicado por las horas que son".