La estafa que aprovecha la jungla del alquiler: "Pidieron un préstamo de 6.000 euros a mi nombre con mi nómina y DNI fotocopiado"

Durante un mes, el teléfono de la oficina donde trabaja Inés -nombre ficticio- sonó casi a diario. Una voz al otro lado preguntaba siempre por ella con nombres y apellidos, desde distintos números, pero con el mismo mensaje: se trataba de un asunto personal. Cuando ella llegaba a contestar le informaban de que tenía una deuda de 6.000 euros con un banco. La respuesta de Inés también era siempre la misma, colgar el teléfono sin dar tiempo a mayor explicación. Dio por hecho que era un engaño.

"Nos dedicamos a bloquear los números, pero una de las personas que llamó me dijo que llamaba en nombre de Cetelem -una entidad bancaria especializada en el crédito al consumo-, así que decidí llamarles para decirles que me estaban llamando de su parte y que yo no tenía nada que ver con ellos", explica Inés. "Entonces me piden mi nombre completo y mi DNI y me dicen: 'Sí, llevamos intentando localizarte mucho tiempo porque han pedido un crédito a tu nombre y creemos que han suplantado tu identidad'".

El origen de esta historia es, en realidad, anterior a todo esto. Hacía un par de meses que Inés se había visto obligada a buscar un nuevo piso en Madrid, teniendo que enfrentarse a la jungla que es el mercado del alquiler en la capital. Tal es el nivel de demanda, que muchos caseros están empezando a pedir a los potenciales inquilinos que acrediten su viabilidad económica solamente para poder visitar el piso. En ese contexto, Inés y su compañeras vieron un piso con buen aspecto y a buen precio en un portal inmobiliario.

"Era un piso en Puerta del Ángel -un barrio muy demandado en el suroeste de la ciudad- con su anuncio, sus fotos y tal y ponía que solo se podía contactar con él por Whatsapp", declara Inés. "Contactamos con el casero y nos dijo que los requisitos para ver el piso eran la última nómina y una fotocopia del DNI y luego solo pedía una fianza de un mes, o sea, pedía poquísimo en comparación con el resto, era un caramelo".

Una de las compañeras de piso de Inés envió su nómina y DNI a una cuenta de correo electrónico y esperó una respuesta que nunca llegó. El número de Whatsapp dejó de recibir mensajes. El anunció desapareció de la web con un simple mensaje de la plataforma: "¡Ojo! Anuncio sospechoso. Nuestro equipo de calidad lo dio de baja". Inés y sus compañeras encontraron otro piso poco después y todo este episodio quedó olvidado. Mientras tanto, se estaba consumando la suplantación de identidad.

Una compra financiada en una web

Internet se ha convertido desde hace años en el espacio idóneo para todo tipo de estafas y suplantaciones de identidad, hasta el punto de que uno de cada cinco delitos se cometen en la red en la actualidad. Los portales inmobiliarios son, de forma específica, territorio fértil para timadores que se aprovechan de la desesperación de los que buscan pisos y tienen las defensas bajas para cuestionarse ofertas que son demasiado buenas para ser verdad.

Inés, la persona a la que le han suplantado la identidad a través de un portal inmobiliario para pedir un préstamo SERGIO GARCIA CARRASCO

"Con el tema de la vivienda la clave está en desconfiar. Que toda aquella persona que vea una ganga y diga: 'He tenido la suerte de mi vida'. Que lo primero no sea pensar eso, sino: '¿Me están intentando timar?'", declaran fuentes de la Guardia Civil, que subrayan la importancia de denunciar tan pronto se sospeche que ha ocurrido una suplantación de identidad. “En este tipo de casos es importante archivar todas las pruebas que se tengan sobre el caso, pantallazos, contratos, conversaciones, todo eso es importante que se lleve incluso impreso”.

La conversación de Whatsapp que Inés ha conservado en pantallazos pasó a ser unidireccional el mismo día que, según el contrato que Cetelem le facilitó, se realizó el préstamo a su nombre. Concretamente, el crédito consistió en una financiación de una compra realizada en una tienda online de teléfonos móviles que oferta un pago a plazos financiado por Cetelem en su página web.

En el contrato, en el que el nombre y apellidos de Inés son los únicos datos auténticos, no consta una firma física, pero sí un certificado online de identificación que, de alguna forma, los suplantadores consiguieron obtener. Simplemente con una nómina y una fotocopia de su DNI, los estafadores lograron obtener un préstamo de 5.816 euros.

Una portavoz de Cetelem confirma a 20minutos que "algunos defraudadores están utilizando anuncios falsos en portales inmobiliarios para recopilar información y documentación auténtica de los ciudadanos y que luego se aprovechan para suplantar su identidad". Según la entidad, para evitar que se produzcan este tipo de suplantaciones, existen protocolos que, de alguna forma, los estafadores consiguieron evadir esta vez. "Comprobar la titularidad de la cuenta es una de las alternativas que utilizamos para identificar a los clientes. Además, realizamos diversas comprobaciones para cerciorarnos de la identidad de los clientes, y la videollamada es una de ellas", señalan las fuentes de Cetelem.

¿Cómo pudo entonces producirse esta suplantación de identidad de forma tan aparentemente sencilla? El caso concreto de Inés está bajo investigación por parte de la Policía Nacional, que no ha podido, por tanto, aportar mayor información. Desde la Guardia Civil, simplemente señalan que estafas como estas no son obras de aficionados: "Son profesionales, al igual que las estafas por phishing o por smishing, al final es una barbaridad como ellos se van reinventando para poder conseguir otras formas de estafas".

Miedo a entrar en una lista de morosos

Cuando Inés hubo reconstruido lo que había ocurrido, habló por teléfono con una representante de Cetelem, que le confirmó que este tipo de suplantaciones de identidad mediante el robo de documentos en los portales inmobiliarios es algo habitual. El banco ha asegurado que va a anular su deuda, pero el gran miedo de Inés es ahora que haya sido integrada en alguna lista de morosos que le dificulte acceder a un crédito o hipoteca en el futuro. "Me preocupa que yo efectivamente esté en una lista de morosidad y no lo sepa, y el día de mañana quiera pedir una hipoteca y no pueda", se lamenta Inés.

Existen en España dos grandes ficheros de morosidad para particulares de nombre cada cual más irrecordable: Asnef-Equifax y Badexcug-Experian. Ambos pueden ser consultados por entidades bancarias antes de conceder un préstamo y pueden rechazar hacerlo si el solicitante está incluido. "Probablemente, la principal consecuencia sea esa", declara Rosa Quirós, abogada del departamento bancario de Legálitas. "No siempre ocurre, si tienes una relación de confianza con el banco, no suele pasar en temas de telefonía que son muy pequeños y si el banco conoce tu solvencia y te dan el préstamo. Pero, a lo mejor, en otros bancos online que no tienes esa relación de confianza y siguen un formulario, si no pasa esos pasos, se paraliza el préstamo".

Los requisitos para poder introducir a una persona en uno de ellos son, según la Ley de Protección de Datos, que se trate de "deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor". Por este motivo, en casos en los que hay una denuncia por suplantación de identidad, existe un apartado en la web del propio fichero de morosos para que los particulares que aparezcan en él puedan reclamar su salida del mismo, acompañándola de la denuncia interpuesta en comisaría.

"Estos ficheros nos tienen que facilitar si nuestros datos están incluidos, quién los ha incluido, desde qué fecha y por qué cantidad y ambas tienen un formulario, que se llama derecho de acceso", explica la abogada Quirós. "A partir de ahí, está el derecho de supresión, o el derecho de cancelación de datos, que también tiene su formulario. En los temas de suplantación de identidad, los ficheros suelen cancelar de forma inmediata con copia de la denuncia. Otras veces obligan a ir previamente al acreedor, pero bueno, eso también es recomendable. Yo siempre recomiendo que se hagan dos escritos: uno a la entidad bancaria, aportando copia de la denuncia, y otro al fichero que me ha incluido".

Tema en exclusiva de 20minutos para Upday upDay

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos, realizar alguna denuncia o tienes alguna historia que quieres que contemos, escribe a pablo.rodero@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.