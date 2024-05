Anabel Alonso: "Nunca me he amedrentado ante nada y siempre salgo airosa echándole mucho morro"

Anabel Alonso afronta el personaje de Celestina, fundamental en la historia de la literatura española, sabiéndose heredera de un tradición que la vincula con un apabullante conjunto de actrices como Margarita Xirgu, María Jesús Valdés, Irene Gutiérrez Caba, Nati Mistral, Amparo Rivelles, Nuria Espert o Gemma Cuervo, eximias intérpretes de ese papel, rematado por la creación de José Luis Gómez en 2016 -rúbrica de una gran trayectoria teatral-.

Algo hay en esta actriz nacida en Bilbao del desparpajo y la resolución que muestra Celestina, adaptándose a cualquier circunstancia y buscando el sustento allí donde se encuentre. Mujer decidida, afable y versátil, nos habla en esta entrevista del personaje que está ahora encarnando, así como de otros asuntos más actuales, hasta confesarnos finalmente que todavía cree estar tocando el cielo, como cuando entró por primera vez en los estudios de televisión de Prado del Rey, en aquel Madrid de los ochenta.

"Hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay", así se describe a la Celestina en la obra. ¿Es así realmente la mujer que interpreta?Es una mujer que tiene treinta oficios porque tiene que sobrevivir día a día y no depende de ningún hombre. Digamos que es una feminista adelantada a su tiempo. ¿Hoy qué hay que hacer?, ¿cosméticos, hechicerías, remendar virgos, alcahueta, prostituta…? Ella hace sus trabajos lo mejor posible y está muy orgullosa de todos ellos. A ver a qué llamamos maldades, porque hay que ponerlo todo en contexto. ¿Remendar virgos es una maldad? Las pone otra vez en el kilómetro cero. Ellas vírgenes y ellos haciendo lo que querían. No es una maldad. ¿Facilitar el amor entre personas es una maldad? No. En este caso, Calisto la contrata para que Melibea caiga rendida a sus brazos y ella cumple con su trabajo. Realmente su lema de vida es el 'carpe diem'. En el 1500 se decía, tú sufre mucho en este valle de lágrimas, que serás recompensado en el más allá y te espera una vida eterna maravillosa. Ella dice no, vive el momento, que la vida se puede acabar. Es una tipa vital, echada para adelante, que le gusta la vida, que es disfrutona, que le gusta el sexo, le gusta beber, comer y eso no estaba bien visto en esa época.



Anabel Alonso caracterizada para el papel de Celestina, en la producción de Secuencia 3.

¿Es necesario modernizar el lenguaje de La Celestina para facilitar su comprensión?Yo me puse a leer el original y no había manera: o no entiendes nada o lo que crees que entiendes no es así. Por ejemplo, en un momento dado digo "¡qué dentera me da vuestro besar y retozar!". Dentera significaba envidia, no grima. La versión que ha hecho Eduardo Galán ha actualizado ese lenguaje, manteniendo los aromas del castellano antiguo, ciertas maneras de expresarse y la estructura gramatical, pero haciéndolo comprensible por el público actual. Habría sido muy complicado mantener el lenguaje original. Haría falta traducción simultánea.



¿Se ha mantenido la mezcla de comedia y tragedia que hay en la obra?Totalmente. El original se titula Tragicomedia de Calisto y Melibea. Es una Celestina que tiene humor, aunque no de carcajada. Está muy salpimentada de comedia y drama. Es como la vida misma. La imagen que se tiene del personaje es como oscura, lúgubre, la bruja del cuento, la malvada, la enredadora… y no es así porque le abren todas las puertas, con lo cual debe tener su encanto para seducir o embaucar. Es una mujer que no para: ella va de casa de Calisto a la de Melibea, al huerto, a la iglesia, a su casa, recorre las calles, va a casa de Areusa… ¡va donde haga falta! Ella hace y deshace, es la que maneja los hilos de toda la acción. También es una víctima porque es traicionada. Aparece la ambición, la avaricia, la codicia, la traición, la mentira, el deseo… Ahí están todos y todos son víctimas.

Con su capacidad para el humor se habrá incidido más en esa vertiente.Yo creo que sí. Hay un sentido del humor con cierta retranca. No es una comedia descarada, pero sí tiene picaresca. No es que hayamos hecho más incidencia en la parte de comedia, no voy a decir ligera porque tampoco es así, de La Celestina. Está ahí y la hemos sacado a flote.

Anabel Alonso en una escena de 'La Celestina', dirigida por Antonio C. Guijosa.

"Reparadora de virgos". ¿Cómo se puede hacer entender a una chica del siglo XXI el valor que se le otorgaba a la virginidad en el siglo XVI?

Tampoco hay que irse al 1500. Lo de la virginidad estaba al cabo de la calle hace treinta años, y aún ahora hay gente que también quiere llegar virgen al matrimonio. Hay muchas culturas donde se valora, como siempre, la virginidad de la mujer, porque la del hombre…. Celestina también es feminista en esta cuestión, porque dice "ellos pueden hacer y deshacer, ¡pues vamos a darles el pego!". Actualmente, igual no la virginidad, pero todavía hay muchas convenciones sociales a las que seguimos estando sujetos.



La Celestina es la primera obra traducida al inglés. ¿Por qué esta obra alcanzó éxito, incluso fuera de nuestras fronteras?

Han pasado quinientos años y aquí estamos representándola, porque los grandes clásicos hablan de cuestiones atemporales y universales. Le llega a todo el mundo porque además no es una obra localista. Alcahuetas, remendadoras de virgos, hechiceras y maestras de hacer cosméticos, las habría en todos sitios. Como siempre muy mal vistas, las culpables y las malas. Eso pasa mucho con las mujeres.

Anabel Alonso en el Teatro Reina Victoria, antes de la entrevista con 20minutos.

¿Dónde podríamos encontrar en la actualidad a una persona como Celestina?

¿Aparte de Tinder? (risas). Tinder es la Celestina de hoy en día. La pobre Celestina iba de un sitio a otro. Este me ha dicho... ella me ha contado... me ha dado esto o lo otro... que le espere allí. Ahora ya no hace falta todo eso con Tinder.



'CelesTinder' podríamos llamarlo.¡'CelesTinder', totalmente! (risas).



Anabel Isabel Alonso Gómez, actriz. Baracaldo, 1964 Actriz de teatro, televisión, cine y doblaje. Ha participado en más de una decena de obras de teatro, más de veinte películas y varias series televisivas. Algunos de sus títulos más recientes son 'El trompo metálico' en el Teatro del Arte, 'El Eunuco' en el Teatro La Latina, y 'The Hole'. En televisión ha trabajado en series como 'Amar es para siempre', 'La que se avecina', 'La familia Mata' y '7 vidas', entre otras. Como actriz de cine sobresalen sus papeles en 'La reina de España', de Fernando Trueba, '9 meses', de Miguel Perelló y 'Carne de gallina', de Javier Maqua, así como su doblaje para el papel de Dory en 'Buscando a Nemo', de Disney Pixar.

Josep María Flotats y Anabel Alonso en 'El enfermo imaginario', de Molière, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En época de pandemia la vimos en El Enfermo Imaginario, dirigida por Flotats. ¿Se siente cómoda en el teatro clásico?Siempre me ha gustado mucho, porque con los clásicos es casi trabajar sobre seguro. Nos hablan de las grandes pasiones, virtudes y vicios humanos, por eso pasan la criba. También es un reto porque todo el mundo los conoce: Celestina, Quijote y Don Juan son los tres personajes que hemos exportado al imaginario universal y trascienden el tiempo y el espacio. Tener la oportunidad de interpretar alguno de ellos, es como si te tocara el Gordo. Además, en este caso, ser digna heredera de las primerísimas actrices que interpretaron a Celestina, es algo que me motiva. Celestina no solo hay una, porque ella misma es una gran actriz: con el poderoso es servil; con las chicas es maternal; con los criados es la jefa de la banda… Es maravilloso.



En su cuenta de X suele meterse en bastantes charcos políticos. ¿Compensa recibir muchas adhesiones y otros tantos insultos?Primero, yo voy con mi cara, cosa que los que insultan normalmente no hacen. Eso es lo malo de twitter, que se defienda la impunidad, el anonimato para echar toda la basura que se quiera.



No debería estar permitido.

Yo creo que no. Pueden insultar, mentir, desacreditar, y no pasa nada. Eso es lo negativo. Pero lo positivo es que lo que tú dices puede llegar incluso al interesado. Yo pienso las cosas antes de ponerlas. Puedo tener sorna, retranca o ironía, pero no insulto ni falto al respeto. Yo creo que en este momento sí hay que decir las cosas, siempre con educación ¿Por qué no las vas a decir? Lo que no debía estar permitido es esa marabunta anónima que está ahí. A mí no me importa lo que dicen, porque no me merece ningún respeto. ¿Qué respeto me merece una alcachofa, o una bandera con un aguilucho?

¿Qué es lo que más le irrita de la situación política o social?

Estoy viendo cosas que pensé que estaban superadas, pero tanto a nivel internacional como nacional. Antes era muy aficionada a ver reportajes de la II Guerra Mundial: imágenes de los campos, de bombardeos, todas en blanco y negro. Parecía lejos, pero lo ves ahora en Gaza, que es como el Gueto de Varsovia. A nivel nacional, ves esta crispación, oyes discursos de franquistas, y dices pero, ¿ahora?, ¿esto no estaba superado? Pues no. Es como un viaje en la máquina del tiempo. Eso me entristece, me crispa y me da mucha impotencia. No entiendo cómo la gente joven puede comulgar con ciertas cosas.

Anabel Alonso encabeza el reparto de 'La Celestina', en la adaptación de Eduardo Galán.

También se observa su concienciación en relación a los animales. ¿Cómo cree que se les trata en nuestra sociedad?Fatal. Yo soy muy animalista. Tratamos mal al planeta, a la naturaleza y a las especies. Nos vamos a ir al carajo más pronto que tarde, porque nos creemos con impunidad. Creo que somos una plaga, como pueden ser las termitas que dejan todo esquilmado, pues nosotros vamos a hacer lo mismo a nivel planetario. Nos creemos con derecho a matar todo. Cuando está un corzo comiendo y alguien con una mira telescópica, a 500 metros ¡pan!, ¿eso es cazar? O los que van a un safari. Todo me parece una salvajada. Los animales matan para comer, nosotros matamos por gusto.

Polifacética total: igual participa en MasterChef, que da las campanadas por televisión, hace doblaje de una bicicleta animada o monólogos del club de la comedia. ¿Versatilidad o supervivencia?Es un poco de todo. Interpretar, presentar, conducir una gala… no dejan de ser teclas del mismo piano. Hay gente que me dice "¡no sé cómo te atreves!". Pero, ¿qué me puede pasar, que lo haga mal? Pues no lo vuelvo a hacer, pero yo de entrada me tiro a la piscina y, como le echo mucho morro, salgo airosamente. También es verdad que cierta versatilidad hay.

Ha pasado por la serie Amar es para siempre, con el personaje de Benigna, que alcanzó los 2406 capítulos. ¿Qué ritmo de grabación se llevaba?

Yo no iba a diario, pero podría ser entre veinte y treinta páginas de guión cada día. Se hacían dos tomas: un plano más abierto y otro más corto (da una palmada), ¡a la siguiente! No había más. Si metías la pata, pues repetías, pero también es verdad que ya conoces el personaje y sabes cómo lo diría. Es una mezcla entre el teatro y la tele. Igual no hilas tan fino, pero vas cambiando de una toma a otra y todo el mundo sale airoso. Es un poco 'fast food' y te tienes que acostumbrar a borrar lo que vas haciendo. Viene bien para la vida. Como los futbolistas que han perdido un partido y ya están pensando en el próximo. Luego, en el teatro no acabas el día del estreno, porque yo descubro cosas hasta la última función, que igual es al año siguiente. Eso es lo maravilloso del teatro. Son maneras distintas de gestionar el trabajo.

"Para una familia de clase obrera en los ochenta, querer ser actriz era como intentar ser astronauta, pero me la jugué y lo conseguí"

Anabel Alonso inició su carrera televisiva en 'La bola de cristal', en 1988.

Sus comienzos en televisión fueron en La Bola de Cristal. ¿Cómo recuerda aquello?Llegar de Bilbao para trabajar en La Bola de Cristal, que era como el epicentro de todo, fue como caer de pie. Entrar en Prado del Rey, del que tantas veces había escuchado por televisión "Desde los estudios de Prado del Rey…". ¡No daba crédito! ¡Grabábamos donde se hacían los Estudio 1 de teatro! Ver todo ese ambiente era de pellizcarme. Recuerdo a Alaska, a Pablo (Carbonell)... Muchos compañeros míos se habían tenido que volver de Madrid, o ponerse a trabajar en lo que encontraran, y yo venía dispuesta a eso, porque eran tres o cuatro meses de trabajo y luego a ver qué. Pero bueno, las cosas se fueron dando y también por ese morro que siempre he tenido y el no amedrentarme ante nada. La actitud era, ¡Venga!, ¿dónde hay que ponerse?, y sigo un poco así. El origen de todo está cuando decidí dedicarme a esto, desde un ambiente nada propicio, en un pueblo de margen izquierda a principios de los ochenta. Para una familia de clase obrera, ser actriz era como ser astronauta. Me la jugué y lo conseguí.

¿Cómo ha ido cambiando la televisión desde que usted empezó?He pasado por distintas maneras de hacer televisión. Cuando estuve en el 93, con Los ladrones van a la oficina, eran las primeras series semanales que se hacían. Era como hacer ficción, pero a un ritmo bastante importante. 7 vidas era una 'sitcom' que ensayábamos como una función y lo hacíamos el viernes con público. Todo ha cambiado a raíz de las plataformas, porque en esos años ochenta estaban Los gozos y las sombras, Fortunata y Jacinta, Curro Jiménez, y era como hacer cine. Ahora hay mucha más demanda, más tipos, más géneros, más industria, más de todo, y eso es maravilloso. Hay avances tecnológicos, pero la esencia sigue siendo el guión y los actores.



"Cuando empecé me parecía estar tocando el cielo, pero sigo un poco así. Recordando con quiénes he trabajado me tengo que pellizcar muchas veces"