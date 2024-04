El PNV logra retener el Gobierno Vasco en alianza con el PSOE pero EH Bildu empata en escaños con un resultado histórico

Vuelco histórico en el Parlamento Vasco, aunque previsiblemente no en el Gobierno de Euskadi. El PNV ganó este domingo las elecciones autonómicas en la comunidad, pero por primera vez no será primera fuerza en solitario en la cámara legislativa: ese puesto lo compartirá con EH Bildu, ya que ambas formaciones obtuvieron 27 diputados, la mejor marca histórica de los abertzale. La izquierda independentista, no obstante, tiene prácticamente imposible gobernar, puesto que los 12 escaños obtenidos por el PSOE, sumados a los 27 del PNV, permiten a ambos partidos alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, fijada en los 38 parlamentarios.

Como lleva ocurriendo desde la reinstauración de la democracia en todas y cada una de las elecciones autonómicas que se han celebrado, el PNV volvió a ser el partido más votado con un 35,2% de los votos. EH Bildu se quedó cerca de su primera victoria electoral en el País Vasco y alcanzó un 32,5%, aunque ese porcentaje se traduce en los mismos 27 escaños que tendrán sus adversarios nacionalistas. El PSE, por su parte, alcanza los 12 diputados con un 14,3% de los votos, y el PP crece hasta los 7 escaños con un 9,2%. Vox, igualmente, retiene su única acta por Álava con un 2% de las papeletas a nivel autonómico.

En el espacio de izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE, por su parte, la lucha cainita entre Sumar y Elkarrekin Podemos se traduce en un batacazo para ambos, aunque no de las mismas dimensiones. La coalición que lidera Yolanda Díaz logra salvar los muebles con un escaño (por Álava) y el 3,3% de los votos. Por el contrario, los morados se quedan fuera del Parlamento Vasco con un 2,2% y suman otra cámara autonómica en la que pierden la representación, tras las de Canarias y la Comunidad de Madrid el año pasado.

En comparación con hace cuatro años, es EH Bildu a quien mejores noticias ha traído el domingo electoral. La candidatura liderada por Pello Otxandiano gana seis escaños con respecto a 2020, cuando el candidato fue Arnaldo Otegi, quien ya entonces obtuvo el mejor resultado de la historia para la izquierda abertzale. Otxandiano, además, logra romper con mucha comodidad la barrera del 30% de los votos, aunque no consigue poner la guinda a estos números porque se queda a las puertas de su principal objetivo: ganar las elecciones en porcentaje de votos.

El PNV, por su parte, respira de alivio por partida doble. En primer lugar, la lista liderada por Imanol Pradales ha conseguido ser la más votada en las elecciones, como lleva ocurriendo desde los primeros comicios de 1980. En segundo término, además, el PNV alcanza con relativa comodidad la mayoría absoluta en alianza con el PSOE, por lo que no necesitará de la participación de terceros partidos en el Parlamento Vasco para sacar adelante leyes y presupuestos. No obstante, con respecto al resultado de 2020, entonces con el lehendakari saliente Iñigo Urkullu como candidato, Pradales pierde cuatro diputados.

