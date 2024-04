Interceptan un patinete eléctrico que podía alcanzar más de 100 km/h en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

El patinete eléctrico ha supuesto una gran revolución en la movilidad dentro de las ciudades de España, por ello, la Dirección General de Tráfico ha desarrollado una normativa específica para estos vehículos y que entró en vigor el pasado 22 de enero.

El documento especifica que todos los VMP que se vendan en nuestro país deben contar con un certificado, asimismo limita la velocidad máxima de los patinetes eléctricos a 25 km/h, por lo que el vehículo de movilidad personal interceptado en Santa Coloma de Gramenet era capaz de superar hasta en cuatro veces la velocidad permitida.

¿Cuál fue la sanción que se interpuso al dueño?

En este caso, los agentes de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet inmovilizaron el patinete tras realizar las comprobaciones que determinar que el vehículo de movilidad personal era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 111 km/h, es decir, 86 km/h por encima del límite establecido.

Por tanto, los policías locales procedieron a retirar el patinete eléctrico al depósito municipal, ya que suponía un riesgo para la seguridad vial del municipio barcelonés, asimismo, impusieron una sanción de 500 euros al propietario del vehículo de movilidad personal (VMP) por incumplir la normativa de la DGT sobre estos vehículos.

¿Cómo detectar un patinete trucado?

Es posible gracias a un instrumento que tiene a su disposición la Policía Local de Castellón y que permite saber a los agentes si un patinete eléctrico está manipulado para sobrepasar los 25 km/h, que es la velocidad máxima que establece la Dirección General de Tráfico para este tipo de vehículos de movilidad personal.

El dispositivo tiene un funcionamiento muy simple, ya que cuenta con un rodillo donde se debe posicionar la rueda motriz del patinete y con ello se detecta si cumple con la velocidad que dicta la DGT. Por otra parte, es posible que en los próximos meses este dispositivo sea adquirido por otras muchas ciudades de España.

¿Hay que llevar casco al circular en patinete?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”. Sin embargo, la DGT no ha incluido esta obligatoriedad en el reglamento de los patinetes eléctricos.

No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco. Además, ya hay ciudades en España como Zaragoza, Málaga o Vitoria que han aplicado esta medida.