Los patinetes eléctricos, en el punto de mira: ¿en qué ciudades de España no pueden acceder al transporte público?

Los patinetes eléctricos han causado una gran revolución en la movilidad urbana en España, pero cada vez tienen más restricciones, la última ha sido la prohibición en algunas ciudades para subirse al transporte público con ellos, debido a que se han dado casos en los que han explotado, causando heridos.

Por lo tanto, esta novedosa medida que se está tomando por parte de algunos Ayuntamientos tiene ya a sus detractores, debido a que los pilotos de estos vehículos de movilidad personal muestran su rechazo, ya que afirman que los casos de explosión son mínimos y que el riesgo por que se produzca esta fatal circunstancia es muy bajo.

¿Qué ciudades han prohibido los patinetes en el transporte público?

Hasta el día de hoy, son ya cuatro las ciudades que limitan ya sea de forma parcial o completamente la entrada de estos vehículos de movilidad personal en los metros o autobuses. La última en subirse a esta prohibición ha sido Madrid, aunque de momento es una medida temporal hasta que se estudien las condiciones de seguridad de los patinetes.

En cambio, Barcelona ya tomó esta decisión desde noviembre de 2022 con un periodo indefinido. Por otra parte, en Sevilla se dictaminó la prohibición de entrada de estos vehículos en las horas punta de los días laborables. En Palma de Mallorca la prohibición es completa al estilo de Madrid y Barcelona, basándose en razones de seguridad.

¿Dónde está prohibido circular con patinete eléctrico?

Imagen de archivo de una señal que indica la prohibición de circulación para patinetes y bicicletas. HEIKO KUEVERLING

Desde la Dirección General de Tráfico se establecieron varias normas básicas para transitar con este tipo de vehículos, por lo que se les prohíbe la circulación por “aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano”.

Aunque, la DGT estipula que esta normativa puede ser modificada en el caso de las vías urbanas con respecto a las ordenanzas municipales. Por último, es preciso indicar que la velocidad de los patinetes eléctricos deberá estar entre los 6 y los 25 km/h.

¿Es obligatorio llevar casco al circular con un patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT, a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.