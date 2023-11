¿Por qué la batería de los patinetes eléctricos explota? Estas son las posibles causas

La llegada del patinete eléctrico a España ha supuesto una auténtica revolución en el concepto de movilidad por las ciudades de nuestro país, ya que está sustituyendo al coche particular como vehículo para circular por la urbe, debido a sus múltiples ventajas.

Como pueden ser la facilidad para transitar a través de los carriles bici, así como de su transporte, ya que la gran mayoría se pueden plegar. Pero también presentan desventajas, que hacen referencia a las prohibiciones en algunos casos de subirse con ellos a los vehículos de transporte público o a la circunstancia en la que a veces su batería puede explotar.

¿Por qué explota una batería de un patinete?

En los últimos días, han saltado a la palestra nacional varias noticias de patinetes, cuyas baterías explotan. Las causas de esta circunstancia pueden deberse a la manipulación de estas por parte de los usuarios para conseguir una mayor durabilidad o que sobrepase el patinete el límite establecido de 25 km/h.

Otras razones de que ocurra esta situación tan impactante hacen referencia a cargar la batería con distintos cargadores, a dejarlo cargando durante un largo periodo de tiempo con lo cual se sobrecarga o la utilización de dispositivos no homologados. A su vez, se recomienda que tras un golpe se lleve a revisar antes de ponerlo a cargar o que se limpie el patinete sin agua a presión.

¿Qué otros peligros presentan los patinetes eléctricos?

Imagen de archivo de como ha quedado un patinete tras explotarse en el metro de Madrid. 20Minutos

Por otra parte, hay otras cuestiones que preocupan tanto a la Dirección General de Tráfico, como a los ayuntamientos, como es la siniestralidad de este tipo de vehículos en vías urbanas, ya que cada año aumentan los accidentes en los que están implicados los patinetes eléctricos.

Por lo que, es preciso recordar que para subirse a uno de estos vehículos de movilidad personal no es necesario una licencia de conducción, lo que implica que los conductores no conozcan las señales de tráfico. Otro peligro hace referencia a que los conductores de estos patinetes no suelen llevar casco, por tanto, los riesgos de sufrir una fuerte lesión en la cabeza aumentan.

¿Es obligatorio llevar casco al circular con un patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT, a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.