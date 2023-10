La DGT lo aclara: ¿te pueden quitar puntos si cometes infracciones con el patinete eléctrico?

El patinete eléctrico ha supuesto un cambio sin precedentes en los vehículos de movilidad personal en España, actualmente en las grandes ciudades, los carriles bici se han convertido en las vías para que circulen este tipo de vehículos.

Por ello, es preciso conocer la normativa acerca de los patinetes a la hora de subirse encima de ellos, ya que es muy posible que cometas infracciones, que te pueden suponer una buena cuantía económica. Por tanto, a los conductores les surgen varias dudas sobre su uso.

¿Qué pasa si te pillan con un patinete eléctrico cometiendo infracciones?

Si circulas realizando maniobras prohibidas como saltarte un stop, mirando el teléfono móvil o pilotando bajo los efectos del alcohol con tu patinete eléctrico y un agente de tráfico te observa, la sanción solo será económica.

Por lo tanto, en ningún caso la Dirección General de Tráfico te podrá restar puntos de tu carnet de conducir, si poseen el permiso B, por ejemplo. Esta situación es la misma que si llevas a cabo infracciones recogidas en la Ley de Tráfico cuando pedaleas encima de tu bicicleta, tampoco sufrirás la detracción de alguno de tus puntos de la licencia de conducción.

¿Cuánto es la multa por ir en patinete por la acera?

Dos agentes de la Guardia Urbana junto a un usuario de patinete eléctrico en Barcelona para sancionarle por transitar por acera. EUROPA PRESS - Archivo

Es reseñable destacar que los usuarios de estos vehículos de movilidad como norma general deben circular por los carriles bici o por la calzada en las vías urbanas. Por ello, entre las sanciones más habituales nos encontramos con transitar con el patinete eléctrico por aceras o calles peatones, lo que está prohibido por la normativa que entró en vigor en el cambio de la ley de Tráfico de 2021.

Por lo tanto, la cuantía económica a abonar ascenderá a 200 euros. En estos casos, si se va a pasar por una zona peatonal, el conductor del patinete deberá bajarse y caminar durante ese trozo.

¿Es obligatorio ponerse el casco cuando circulamos en patinete eléctrico?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Pero, como la DGT a día de hoy, todavía no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco.