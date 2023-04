El debate sobre el uso y las ventajas de los patinetes eléctricos, sobre todo los de uso compartido, está de nuevo abierto y encima de la mesa tras el veto de la ciudad de París a este tipo de vehículos de movilidad personal por decisión de la mayoría de residentes en la capital francesa. Y es que el problema no son los patinetes en sí, si no el mal uso que pueden llegar a hacer de ellos sus usuarios.

Muchas veces, algunas de las infracciones que se cometen están motivadas por el desconocimiento, aunque ya se sabe que esto no exime de acabar pagando la multa de tráfico asociada a estos errores si se cometen. De hecho, las encuestas tienden a señalar que muchos usuarios de patinetes eléctricos desconocen las normas básicas de circulación o las instrucciones de la DGT sobre lo que se puede o lo que se no puede hacer. Obviamente, no hay que olvidar que otros usuarios cometen estas infracciones con pleno conocimiento de causa.

Aparcar sin orden ni respeto

Uno de los primeros errores que se cometen al usar los patinetes eléctricos, sobre todo lo de uso compartido, es pensar que se pueden dejar aparcados en cualquier lugar. Aunque esta regulación es municipal, los ayuntamientos no tardaron en regular zonas de estacionamiento específicas para este tipo de vehículos, ya que la proliferación de los VMP de alquiler dejó una marea de patines estacionados sobre las aceras sin control.

Visto pues que la normativa es local, habrá que fijarse en las normas de cada ciudad para aparcar correctamente, aunque lo más habitual es que esté prohibido dejarlos en las aceras más estrechas o bloqueando los pasos de peatones y similares. Las multas pueden alcanzar los 200 euros dependiendo de la localidad.

No respetar las prioridades y circular por la acera

Los usuarios de patinetes se mezclan muy bien tanto entre el tráfico rodado como en las vías pacificadas. Sin embargo, no pueden circular de manera libre: están también sujetos a respetar las preferencias de paso y las prioridades de otros usuarios, como los peatones.

Al igual que en la bicicleta deberíamos bajarnos del vehículo para cruzar por un paso de peatones, lo mismo se debe hacer con el patinete. Las sanciones por respetar este tipo de reglas son de hasta 200 euros.

Igualmente, conducir por las aceras está totalmente prohibido a nivel estatal, ya que la DGT reguló esta infracción cuando sacó la primera relación de normas para circular en patinete.

¿Señalizas las maniobras cuando vas en patinete?

Al igual que cuando se va en la bici, es necesario indicar nuestras maniobras abordo de un patinete. Al no tener intermitentes, el resto de usuarios no pueden saber cuáles son nuestros próximos movimientos y no pueden prever nuestra trayectoria. Si indicamos y avisamos de cuándo vamos a girar, mejoraremos la seguridad vial y la convivencia con otros usuarios de la calzada.

Además de por seguridad, olvidarse de señalizar las maniobras es una infracción y podría acabar generándonos una multa de hasta 200 euros. En este artículo puedes leer cuáles son los gestos para indicar las maniobras más habituales al circular en bici y VMP.

Luces y prendas reflectantes

Es habitual olvidarse de que, al circular por la noche o en condiciones de baja visibilidad, es importante vestir un chaleco reflectante o prendas similares que nos hagan más visibles y llevar las luces adecuadas en el patinete. La multa por no llevar chaleco o no usar bien las luces del patinete es de 200 euros.

Estos cinco errores, muchas veces, se cometen por desconocimiento de las normas, lo que difiere de las infracciones como circular con auriculares o mirando el móvil, algo que está ampliamente sancionado en cualquier tipo de vehículo que se conduzca, al igual que circular bajo los efectos del alcohol y de las drogas, por lo que nos pueden llegar aponer 1.000 euros de multa.