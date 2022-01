¿Tengo que bajarme de la bici para cruzar un paso de peatones? Sí, si no quieres una multa

La bicicleta ha sido uno de los vehículos urbanos que, junto con los patinetes eléctricos, más desarrollo ha tenido durante los últimos años. La posibilidad de desplazarse sin tener en cuenta factores como el repostaje de combustible o las plazas de aparcamiento, además del aspecto económico, son ventajas de este tipo de opciones de movilidad en la ciudad.

Pero este tipo de usuarios del tráfico rodado no están exentos de cumplir una serie de normas viales durante sus desplazamientos aunque no estén considerados vehículos a motor. Es más, hay toda una serie de directrices que deben cumplir si no quieren exponerse al pago de una multa que supere los cien euros.

Uno de los gestos más complicados de cumplir a la hora de ir en bici o en patinete se encuentra en los pasos de cebra u otros cruces para peatones. Si vamos en bici o patín y tenemos que cruzar de lado a lado, ¿debemos bajarnos de la bicicleta o VMP o no? La respuesta, como asegura la DGT, es afirmativa.

En el caso de querer cruzar un paso de peatones y no bajarnos de la bici estaremos cometiendo una infracción y, por lo tanto, nos estaremos exponiendo al pago de una multa de 200 euros.

👉https://t.co/OavrQlsAwZ#PedaleaSeguro pic.twitter.com/DIUFV1rDcf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 9, 2022

Igualmente, los ciclistas y usuarios de patinetes deben respetar siempre la prioridad de los peatones cuando circulen, teniendo en cuenta los pasos de cebra pero también otras zonas, como cuando giren para entrar en una vía y haya transeúntes cruzándola (aunque no haya paso de cebra). De respetar la prioridad de la manera debida, la multa será también de 200 euros.