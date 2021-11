Llegan los test de reacción a los patinetes eléctricos para evitar conducirlos bajo los efectos del alcohol

El uso de alcohol a la hora de conducir no es un problema que afecte única y exclusivamente a los conductores de vehículos a motor. Los usuarios de los patinetes eléctricos, entre otros riesgos, también se enfrentan a la alcoholemia en conducción como una de las causas que más accidentes provoca en este segmento del tráfico.

Montarse en un patinete y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas está sancionado al igual que en el caso de los turismos, las motocicletas o las bicicletas. La multa que pueden recibir estos usuarios puede alcanzar los 1.000 euros dependiendo del grado de alcohol en sangre y están obligados, de igual manera que conductores y motoristas, a someterse a las pruebas de alcoholemia que requieran los agentes de tráfico, bajo posible infracción administrativa en caso de negativa.

Para reducir accidentes (y sanciones), la empresa de patinetes eléctricos compartidos Voi ha incorporado en todos sus VMP unos test de reacción que impedirán arrancar el patinete en el caso de ir en estado de embriaguez y no superar la prueba.

Estos de test de reacción consisten en medir los reflejos del conductor haciéndole pulsar una serie de imágenes de cascos que irán apareciendo en la app de Voi a diferentes ritmos y frecuencias. En el caso de estar bajo la influencia del alcohol y no poder reaccionar lo suficientemente rápido como para superar una puntuación obligatoria, la aplicación no desbloqueará el patinete y no podremos conducirlo.

Lucha contra los patinetes mal aparcados

Otro problema que ha generado la irrupción de los patinetes eléctricos en el tráfico urbano es su estacionamiento, muchas veces incorrecto, que entorpece el paso de los peatones. La multa ahora por dejar un patinete mal aparcado es de 200 euros y Voi ha incorporado un sistema que, a través de fotografías, verifica si el VMP está correctamente estacionado. De no estarlo, se notifica al usuario cómo debe dejarlo la siguiente vez y tres aparcamientos incorrectos, este recibe una sanción por parte de la compañía.