Después de haberlo anunciado, la DGT publicó el manual de especificaciones técnicas obligatorias en un vehículo de movilidad personal y especificó que sería necesario que estos VMP contaran con un certificado que diera fe del cumplimiento de estas características. Circular con el respectivo documento será obligatorio para todos los patinetes eléctricos y demás VMP que se fabriquen y vendan a partir de 2024, mientras que aquellos que se comercialicen antes podrán circular hasta 2027 sin este papel.

Puestos en situación, la obligatoriedad de disponer del certificado de características técnicas plantea dudas sobre la gestión de la responsabilidad en caso de accidente si se tiene o no este documento. Hablamos con el socio fundador y abogado de Indemnización por Accidente Ignacio González Gugel al respecto.

El escenario es que, tras la resolución emitida el día 12 de enero de 2022 por la Dirección General de Tráfico, queda prohibida la circulación por las vías públicas de los VMP en ausencia del correspondiente certificado 24 meses después de la publicación de la norma. Así, si se dispone del certificado, "toda eventualidad que surja durante el tránsito será abordada en consonancia con las prescripciones contempladas en la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación", completa González.

Por lo tanto, si se detecta un patinete en circulación sin el pertinente permiso, "se aplicará el mismo tratamiento que se otorga a un automóvil que transita sin el correspondiente permiso obligatorio". Recordamos que, si conducimos sin tener el correspondiente permiso de circulación, la multa es de 500 euros.

Qué pasa si tengo un accidente y no tengo certificado

¿Qué pasaría si hay un accidente y el patinete no tiene permiso? "Si el incidente se debe a la conducta del otro implicado, es factible que no se produzcan consecuencias. Como máximo, podría ser sancionado por circular sin el permiso correspondiente", puntualiza este abogado.

La situación se complica si somos los responsables del accidente. "Si el responsable es el conductor del patinete, es posible que el seguro no cubra los daños ocasionados (si no se tiene este certificado)", vaticina González.

De hecho, las consecuencias de no llevar el certificado cuando sea obligatorio pueden ser incluso peores. "En función de las circunstancias del siniestro, se podría llegar a catalogar la conducción como temeraria. Además, cabe la posibilidad de que la parte contraria alegue que las características del patinete contribuyeron a causar el accidente o agravar sus consecuencias".

Plazos y cumplimiento

Como hemos indicado al inicio de la información, va a haber dos plazos diferentes en la aplicación de la obligatoriedad de llevar este certificado: una para los VMP vendidos a partir de 2024 y otra para los comercializados antes de esa fecha.

"Los vehículos comercializados antes de la entrada en vigor del presente manual o durante el periodo transitorio establecido, podrán circular durante los 5 años siguientes a dicha entrada en vigor", resume González. Es decir, un VMP comercializado antes de la entrada en vigor de la obligación del certificado es un vehículo que puede circular con el plazo máximo establecido sin llevar ese documento.

Si se sufre un accidente cumpliendo esta condición, González asegura que se aplicaría el concepto tradicional de culpabilidad, aunque se podría tratar de acreditar que el VMP no funcionaba correctamente o que no recibió el mantenimiento adecuado. "De esta manera, se determinaría pericialmente la causa del accidente", concluye. Si, además, el patinete eléctrico no cumple con algunas de las características de diseño exigidas por la nueva normativa, en caso de sufrir un percance, se podría denunciar al fabricante, vaticina.