Estas son las infracciones más comunes entre los usuarios de patinetes eléctricos y VMP

Los patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personales ya están involucrados en el 4% del total de accidentes de tráfico de una ciudad. Una radiografía sobre la siniestralidad de este tipo de vehículos ha concluido, entre otras, esta realidad que empieza a ser, según Formaster, cada vez más preocupante.

Los conductores de patinetes eléctricos ya representan el 2% de los fallecidos en un accidente de tráfico en España en ciudad y representan el 4% de aquellos siniestros en los que los involucrados necesitan acudir a un hospital por heridas graves.

Otra conclusión extraída del mismo estudio confirma que en un 33,7% de los accidentes de tráfico que involucran patinetes eléctricos estos conductores estaban cometiendo una infracción de tráfico o conduciendo de manera temeraria. Formaster ha indagado en las infracciones más cometidas en estos supuestos y ha revelado cuáles son las faltas al reglamento más repetidas.

Cuáles son las infracciones más cometidas por los VMP

En un 34,4% de los casos, el usuario del patinete eléctrico conducía en sentido contrario, por un lugar prohibido como aceras o zonas peatonales (cabe recordar que la DGT desterró a estos vehículos de las aceras) o había invadido momentáneamente el carril contrario.

No respetar la prioridad de paso en cedas, STOPS o similares es la segunda infracción más repetida, estando presente en un 22,6% de los accidentes con VMP involucrados. Por otro lado, en tercera posición con un 10,5% se encuentran las infracciones de velocidad. Los patinetes eléctricos y otros VMP, recordamos, no deben superar por normativa los 25 kilómetros por hora de velocidad máxima. Por último, no respetar los pasos para peatones poniendo en peligro la integridad de los viandantes se repite en el 5,3% de los accidentes.

Además, Formaster ha advertido que un 2,4% del total de usuarios de patinetes eléctricos heridos o involucrados en un accidente de tráfico urbano conducían como pasajero en el patín. Es decir, que eran dos personas las que circulaban en el mismo patinete, un gesto calificado de infracción por la DGT.

Conductores jóvenes y con fallos en los patinetes

Esta costumbre es peligrosa y se repite mucho en los usuarios más jóvenes, que tienden a circular en parejas y usando VMP de alquiler por minutos, aprovechando así el coste del viaje. En línea con esta tendencia, un 4,7% de los conductores de patinetes involucrados en un accidente era menor de 15 años, mientras que la norma dice que estos conductores deben tener más de 16 años. El perfil de la víctima de un conductor de patinete en ciudad es, por un lado, un joven varón de entre 21 y 34 años. En el lado de las víctimas femeninas, las edades van de los 18 y 29 años.

Por último, otro dato de este informe de siniestralidad de vehículos de movilidad personal que ha querido destacar Formaster es que el 34,1% de los patinetes accidentados tenía alguna anomalía. La DGT ya publicó su normativa y regulación de homologaciones y características obligatorias en un patinete eléctrico que, entre otras, deben estar siempre equipados con un sistema de freno, timbre u otros dispositivos de advertencia acústica y luces y reflectantes tanto traseras como delanteras. En este porcentaje señalado, los VMP no cumplían con alguna de estas especificaciones técnicas obligatorias.