Las dudas que rodean al uso y disfrute de los patinetes eléctricos no llegan a disiparse del todo. Aunque la DGT sacó una normativa generalizada para que los usuarios habituales de estos VMP supieran cómo debían actuar al conducir estos vehículos y qué sanciones les esperaban en caso de cumplir con las normas, Tráfico dejó en el aire muchos aspectos que los ayuntamientos se están encargando de regular.

Esta situación genera mucha incertidumbre y una gran variedad de pequeñas normas que cambian de ciudad en ciudad, como sucede por ejemplo con el seguro que cubre estos patinetes eléctricos. No en todas las localidades es obligatorio contratar una póliza que cubra, como mínimo, los daños provocados a terceros cuando vamos a bordo de un patinete eléctrico y, por lo tanto, en unas no habrá sanción asociada al hecho de no tener seguro, mientras que en otras sí.

Ciudades en las que hay que tener un seguro para el VMP

Un estudio publicado por Rastreator muestra esta incertidumbre entre los usuarios. ¿En qué ciudades es, efectivamente, obligatorio contratar un seguro para circular en patinete eléctrico? Pues en apenas seis localidades en toda España, aunque no dejan de ver la luz informaciones que confirman que, en poco tiempo, la DGT hará esta medida obligatoria para todo el territorio.

Por el momento, los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Mahón, Palencia y Córdoba mencionan la contratación de un seguro específico para circular en patinete eléctrico por su territorio en sus normativas, aunque las particularidades y los casos de aplicación de esta norma varían y no es en todos los contextos igual. Córdoba ha sido la última ciudad en sumarse a este grupo y se prevé que la normativa entre en vigor a finales de este mes.

En Mahón (Menorca) y dos municipios vecinos la multa por no tener el seguro debidamente contratado es de unos 500 euros, mientras que en otras localidades como Madrid o Pozuelo se distingue entre los VMP particulares y los de uso compartido o laboral, estando obligados estos últimos a contratar el seguro frente a la libertad de elección en el primer caso.

Precio medio de los seguros para patinetes eléctricos

En casi todas estas normativas, así como en otras recomendaciones de otros ayuntamientos, se aconseja contratar un seguro que cubra la responsabilidad civil en caso de accidente al ir en patinete eléctrico o, por lo menos, consultar si nuestro seguro de hogar nos cubre o podemos ampliar nuestro seguro de coche.

Como confirma Rastreator, las compañías aseguradoras están ampliando las coberturas de sus pólizas para llegar a todo tipo de usuarios y están diseñando productos específicos para los patinetes eléctricos y otros VMP. El precio medio de estos seguros para patinetes va desde los 20 euros en los casos más básicos hasta los más completos, que cuestan unos 90 euros anuales.